El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió la resolución ministerial 258-2020-MTC, en la que oficializó 8 protocolos sectoriales sanitarios para el sector transporte que buscan mantener las medidas de distanciamiento social para evitar el contagio de COVID-19.

Entre ellos, se emitió el protocolo sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte público en la modalidad de taxi. El documento contiene algunas condiciones de funcionamiento que se implementará, por lo menos, hasta fin de año.

Los nuevos requisitos

En primer lugar, la empresa u operador de taxi deberá proporcionar a los conductores alcohol en gel, mascarillas, paños de limpieza y desinfectantes, así como lavaderos para el lavado de manos. Se deberá verificar que antes de cada jornada el conductor cumpla con el lavado de manos y desinfección del vehículo en sus pasamanos, apoyabrazos, cinturones, entre otros.

Los conductores, por su parte, deberán contar con una certificación otorgada por la autoridad sobre la capacitación en medidas de prevención contra el COVID-19. Los autos deberán tener avisos sobre la prevención del COVID-19, así como las medidas de prevención para los pasajeros.

El vehículo deberá tener buena ventilación (Ventanas abiertas), y en caso de utilizar aire acondicionado no debe estar en modo recirculación. No se podrá hacer el taxi colectivo o "viajes compartidos".

Sin embargo, los puntos más novedosos que deberán implementarse para ofrecer el servicio de taxi son dos. La capacidad de un auto se deberá restringir y solo podrán viajar dos pasajeros en el asiento trasero.

Además, los taxis deberán tener micas protectoras que dividan las dos filas de asientos con el objetivo de mantener la distancia social y evitar el contagio. Estas micas deberán estar instalado en todo lo ancho del interior del vehículo y deben contar con un espesor mínimo de 4 milimetros y un alto mínimo de 80 centímetros.

¿Son viables los protocolos para el servicio de taxi?

En diálogo con Alfonso Flórez, presidente de Transitemos, consideró que los protocolos emitidos por el Ministerio de Transportes son sensatos para mantener el distanciamiento social en el servicio de taxi. Sin embargo, mostró algunas dudas sobre la fiscalización del cumplimiento de este protocolo, teniendo en cuenta que hay heterogeneidad en el servicio de taxi que se ofrece en el país: Existen los taxis con registro formal, los taxis por aplicativo, los taxis informales y los operadores tradicionales de taxis.

“Muchas de estas normas o protocolos serían fácil es de cumplir o fiscalizar en aquellas empresas que tienen más de un taxi, que tienen flota grande, que tienen un patio de maniobra y los conductores pueden ser fiscalizados en el sentido de tomarles la temperatura, hacerle la higiene a la persona y a los vehículos. Sin embargo, el problema es cómo se hace para fiscalizar que estos protocolos lo cumplan los taxistas individuales. La norma habla de los protocolos del operador, pero en el caso de los individuales el operador y el conductor es el mismo. Ahí va a ser más complicado", manifestó Flórez.

Allí Flórez distinguió, incluso, entre los taxistas individuales que son formales y los que son informales. Por otro lado, también cuestionó la forma de fiscalizar este protocolo en el caso del servicio de taxi por aplicativo. Flórez consideró que si bien la modalidad de aplicativo ha mejorado la calidad del servicio de taxi en el país, aún hay retos pendientes respecto a la formalización y registro de los mismos, lo cual es un problema ahora en momento de emergencia.

“No todas las empresas de taxi por aplicativo tienen el mismo protocolo para afiliar a sus taxistas. Esos requerimientos mínimos deben ser estandarizados y formalizados legalmente. La empresa que los afilia debe cumplir un protocolo de fiscalización, entrevistar al conductor, verificar que no tenga multas y luego establecer cómo van a pagar por ese servicio. También se debe tener en cuenta que casi el 100% de los taxistas de Setame están registrados en algún aplicativo porque es la forma más eficiente de conseguir pasajero. El taxi por aplicativo te da más eficiencia a tu servicio porque tienes el carro siempre con un pasajero a bordo. Se trata simplemente perfeccionar la norma para que esto sea legal y no clandestino y se formalice a aquellos conductores que no están registrados por la autoridad”, manifestó Flórez.

¿Qué están haciendo los aplicativos para retomar operaciones?

Gestión.pe contactó con las principales empresas de taxi por aplicativo para conocer qué medidas se están tomando con respecto al protocolo emitido por el MTC para el servicio de taxi. Sin embargo, solo se obtuvieron respuestas de Uber y Cabify.

Consultados para esta nota, Uber manifestó que, de acuerdo a las disposiciones de ATU, “ha compartido y recomendado a los socios conductores desinfectar las manos y las superficies del vehículo, utilizar bolsas para residuos de los usuarios, utilizar paños con lejía o alcohol para desinfectar y utilizar paneles entre los asientos delanteros y traseros”.

Además, señalaron que implementarán “su nueva tecnología de verificación de uso de tapabocas a través de reconocimiento facial por medio de “selfies”, así como una lista de autoverificación de medidas de seguridad para socios conductores”.

La empresa Uber señaló que reembolsará a sus socios conductores por la compra de mascarillas y gel desinfectante para contribuir a sus viajes. A esta devolución solo aplicarán los conductores que cumplan con los requerimientos para circular.

De igual forma, manifestaron que brindarán un apoyo económico hasta por 14 días para aquellos socios conductores que haya sido diagnosticados con COVID-19 o que hayan sido puestos en cuarentena por una autoridad de salud.

Por su parte, la empresa Cabify respondió para esta nota y manifestó que han desarrollado un protocolo de control y prevención del COVID-19 alineado a los requerimientos de la autoridad. En ese sentido, anunciaron que entregaran 6,000 kits con equipo de protección personal y alcohol en gel para los conductores.

Además, están instalando 1,200 mamparas o micas para aislar las cabinas y disminuir el riesgo de contagio. Luego de las 1,200 mamparas, Cabify señaló que brindará facilidades de pago a los conductores que deseen la instalación, con cargo a viajes a futuro.

“Actualmente estamos operando con aquellos socios conductores que cuentan con los permisos de la Autoridad de Transporte Urbano, cumpliendo la restricción de circulación por número de placa y los horarios de toque de queda”, señaló Jorge Romero, country manager de Cabify en Perú