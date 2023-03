ProInversión informó este martes que en el país existen tres concesiones de proyectos aeroportuarios mediante las Asociaciones Público-Privadas (APP), las cuales incluyen en total 18 aeropuertos, con un compromiso de inversión en conjunto de casi US$ 2,600 millones.

Se trata de las concesiones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, adjudicado en el 2001, con un compromiso de inversión superior a US$ 1,730 millones.

Asimismo, el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales que abarca 12 aeropuertos del norte y centro del país, adjudicado en el 2006, con un compromiso de inversión de US$ 635 millones, y el Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, adjudicado en el 2011, conformado por cinco aeropuertos del sur del país, con un compromiso de inversión de casi US$ 200 millones.

Según datos del Ositran a enero del 2023, las inversiones acumuladas en desarrollo de infraestructura aeroportuaria alcanzaron los US$ 588 millones, a cargo de las empresas concesionarias: Lima Airport Partner (LAP) , Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos del Perú.

De este total, LAP ha invertido aproximadamente US$ 377 millones (inversiones reconocidas), Aeropuertos del Perú US$ 141 millones y Aeropuertos Andinos del Perú US$ 69 millones

En el caso de LAP, según cifras proporcionadas por la propia compañía, desde el inicio de la concesión (2001) hasta el cierre de 2022, habría invertido en total US$ 1,234 millones. En esa línea, solo en el 2022 habría invertido US$ 316 millones en el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (conocido como NewLIM) y casi US$ 15 millones en el terminal actual.

“La inversión total que se realizará en el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto será más de US$ 2,000 millones”, comentó Milagros Montes, gerente de Regulación y Asuntos Públicos de LAP.

Asimismo, actualmente en el Segundo Grupo de Aeropuertos se tiene en la etapa de contratación de obras US$ 126 millones, en etapa de elaboración de ingeniería US$ 156 millones y estudios de preinversión US$ 360 millones.

Ingresos para el Estado

Finalmente, ProInversión indica que las concesiones aeroportuarias han generado ingresos importantes para el estado. En el caso de LAP, transfirió al Estado más de S/ 4,900 millones entre 2001 y 2021. Por el lado de los aeropuertos regionales, también han generado ahorros importantes para el Estado.

Hasta el 2019, el Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales no ha requerido cofinanciamiento para cubrir el costo de sus operaciones, generando incluso un excedente a favor del Estado Peruano; mientras que el cofinanciamiento del Primer Grupo de Aeropuertos Regionales se redujo hasta alcanzar los 3.8% de los ingresos totales en el 2019, aunque después aumentó a 12% en el 2021 debido a la pandemia.

