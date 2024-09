La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) ha dado a conocer su cartera de proyectos para los próximos dos años, con una proyección de adjudicaciones que superará los US$ 15,800 millones. Entre los años 2025 y 2026, se espera la promoción y adjudicación de 65 proyectos, tanto en el marco de Asociaciones Público-Privadas (APP) como de Proyectos en Activos (PA), con el objetivo de mejorar la infraestructura en diversos sectores económicos del país.

Según el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi, se prevé adjudicar 27 proyectos en 2025 por un valor estimado de US$ 6,543 millones, y otros 38 proyectos en 2026, por un total de US$ 9,268 millones. Estos proyectos están diseñados para impactar en sectores como saneamiento, irrigación, minería, salud, telecomunicaciones, y educación, y se desarrollarán en su mayoría de forma descentralizada.

El mayor monto de adjudicaciones está destinado a proyectos viales, con un valor de US$ 4,704 millones. Le siguen los proyectos de saneamiento, con US$ 2,451 millones, irrigación (US$ 2,050 millones), minería (US$ 2,000 millones), salud (US$ 968 millones), telecomunicaciones (US$ 860 millones), y educación (US$ 615 millones).

Otros sectores contemplados en la cartera incluyen la generación de suelo urbano (US$ 767 millones), aeropuertos (US$ 550 millones), turismo (US$ 220 millones), puertos (US$ 372 millones), inmuebles (US$ 194 millones) e hidrocarburos (US$ 60 millones).

Salardi también destacó que entre enero de 2023 y agosto de 2024, ProInversión adjudicó un total de 26 proyectos por US$ 8,400 millones. Solo en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2024, se adjudicaron 12 proyectos que suman US$ 6,076 millones, incluyendo sectores como el ferroviario, puertos, infraestructura vial, energía eléctrica y fosfatos.

De cara al cierre del año, la agencia estima que entre agosto y diciembre de 2024 se adjudicarán otros 11 proyectos por un valor total de US$ 2,900 millones.

Estas cifras fueron anunciadas en una reunión con inversionistas durante el evento PPP Talk, realizado en Lima, donde Salardi también subrayó el creciente interés de inversionistas de regiones como Europa y Asia en los procesos de adjudicación mediante Asociaciones Público-Privadas en Perú.

