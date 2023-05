La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que tiene en cartera cuatro proyectos de modernización de 41 Colegios en Riesgo (CER) en Lima Metropolitana que beneficiará a más de 71,000 estudiantes por año, de educación básica en la ciudad capital.

Se trata de cuatro Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC): Colegios en Riesgo en Lima Metropolitana (San Juan de Miraflores y Villa El Salvador) que modernizará a 13 colegios con una inversión aproximada de US$ 255 millones; Colegios en Riesgo de Villa María del Triunfo, que modernizará a cinco (5) colegios por US$ 66 millones; Colegios en Riesgo de Ate y San Juan de Lurigancho, que modernizará a catorce (14) colegios por US$ 140 millones; y Colegios en Riesgo de Comas y San Martín de Porres, que beneficiará a nueve (9) colegios con una inversión estimada de US$ 91 millones.

La declaratoria de interés de los proyectos CER Lima Metropolitana y Villa María del Triunfo está prevista para el I semestre de 2024, mientras que para los otros dos proyectos está prevista para el II semestre de 2024.

“En todos los casos, si no se presentaran terceros interesados (en los 90 días luego de publicada la declaratoria de interés) las adjudicaciones se realizarían en el mismo 2024 ″, aseveraron.

Esta cartera de proyectos forma parte de la estrategia del Estado para mejorar la infraestructura y los servicios complementarios educativos y reducir la brecha en el sector educación que asciende a más de S/ 152,000 millones.

“Las APP aseguran la construcción y la sostenibilidad de la infraestructura y servicios complementarios otorgando en concesión aquellos servicios no pedagógicos”, resaltó Emerson Castro, director de la Dirección de Portafolio de Proyectos de Proinversión.

Detalló que, en cada una de estas iniciativas CER, el concesionario se encargará de la construcción de una nueva infraestructura educativa (donde funciona actualmente), del mobiliario y equipamiento para aulas, talleres de educación para el trabajo, áreas administrativas, áreas deportivas, entre otros. Asimismo, se encargará del mantenimiento de la infraestructura educativa, equipos y mobiliario; servicio de limpieza, manejo de residuos sólidos y control de plagas; así como del servicio de tópico escolar, vigilancia y seguridad.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) continuará a cargo de la gestión educativa de cada colegio, gestión pedagógica (enseñanza y currícula) y gestión administrativa: gestión de personal docente y administrativo, dotación de materiales de enseñanza y planificación, organización, dirección y control de las instituciones educativas, garantizando la gratuidad de la enseñanza.

