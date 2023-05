Nueva carretera central: a dos años del acuerdo con Francia, nuevo trazo genera alarmas

Justamente, el último 5 de mayo -hace una semana- la oficina de gestión de proyectos al servicio de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (PMO) entregó el expediente final de la revisión del perfil y el trazo consolidado de lo que será la nueva Carretera Central, en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) que Perú firmó con Francia hace ya dos años (mayo 2021). La nueva ruta, sin embargo, ha encendido las alarmas del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y la Municipalidad de Cieneguilla.

La nueva Carretera Central -como se recuerda- se anunció en el 2017, en medio de los estragos que dejó en esa vía el Fenómeno El Niño, llevando al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a transferir S/ 7 millones al Gobierno Regional de Junín para la elaboración de los estudios de preinversión de la nueva carretera con características de autopista, y a declarar de urgencia nacional la elaboración de dichos estudios (Decreto Supremo 008-2017-MTC), que finalmente fueron declarados viables por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) casi al cierre del 2018.

“La viabilidad del estudio de perfil del GORE Junín se dio en un tiempo corto pese a que tenía cuatro observaciones serias, incluyendo que el trazo pasaba por una zona del Qapac Ñam”, explica Jorge Gutiérrez, de la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros departamental Lima (CIP-Lima). Pero el otro punto en el que se detiene es sobre lo que pasó después: el contrato firmado con el PMO Francia en mayo del 2021 y la nueva ruta denominada el corredor verde.

“Se firmó el contrato para revisar el perfil, y en un año y medio el PMO desestimó la ruta del gobierno Regional de Junín y presentó un trazo totalmente nuevo, lo que significa que no están entregando una revisión, sino, un nuevo perfil. No han querido admitirlo legalmente porque perderían la viabilidad económica del MEF, que les permite tener la partida presupuestaria”, señala en diálogo con gestion.pe

Cabe indicar que en el 2022, el MEF destinó un presupuesto de S/ 114 millones, y de acuerdo a la ley de presupuesto del 2023, cuenta con una asignación de S/85.4 millones.

Costo de nueva carretera se duplicaría

Si con el primer trazo entregado por el GORE Junín se estimaba una inversión de S/ 11,500 millones en la nueva Carretera Central, el Comité de Transportes del CIP-Lima calcula que el nuevo trazo presentado por el PMO Francia pasará los US$ 7,000 millones adicionales, casi el doble al costo inicial.

“¿Cómo saben que se duplicará si la ‘revisión’ del perfil aún no se hace público? Por el número de obras, que incluye enormes viaductos, hemos hecho el costeo y, como digo, costará el doble. El nuevo trazo es 50 kilómetros mas largo, además, pasa por varias zonas complicadas. Para salvar otros obstáculos han buscado la quebrada Tinajas, que está en Cieneguilla, que les permitirá ir ascendiendo, pero 6 kilómetros adelante, ya no se puede (por la geología), entonces tendrá que hacerse una serie de curvas, lo que ya no constituiría como una autopista de primer orden, sino, de segundo orden (menos flujo de vehículos de lo que se requiere 12,000)”, subraya Gutiérrez, quien precisa que no se opone a la construcción de una nueva carretera, sino, “estoy en contra de una falsa viabilidad”.

En comunicación con Gestión, el alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez, contó que hace dos semanas atrás se reunió con representantes del PMO Francia con quienes no llegó a ningún acuerdo sobre los accesos que se construirían en su distrito para la nueva carretera.

“Primero era un acceso ahora son tres, e incluye un puente elevado a una altura de 70 metros y de largo tiene como 500 metros a más, que pasa por casi todo el valle, eso tendrá un enorme impacto ambiental y en nuestra economía que se solventa de las zonas campestres. Sin hablar de las expropiaciones que se harán, que serán muchas, es una situación que nos preocupa”, señaló.

El burgomaestre afirmó también que pese a que ha solicitado ver la ruta completa y los detalles técnicos, no se lo han querido entregar.

Cabe señalar que, según la información que ha presentado el PMO y Provías en las charlas informativas a varias comunidades ubicadas a lo largo del trayecto de la nueva ruta (1,300 personas fueron “informadas”, según el MTC), el inicio de la construcción de la carretera está prevista para enero del 2025. Miembros de las comunidades han consultado en las charlas sobre las futuras compensaciones, pero sin respuesta concreta, según se escucha en las audiencias. No obstante, se les ha solicitado el “consentimiento” para realizar visitas in situ.

Justamente, Provías Nacional respondió a este diario que el estudio de ingeniería definitivo “comenzará en breve y permitirá corregir o confirmar ciertas opciones técnicas necesarias para el bien común y el interés nacional”.

Imagen compartida por la Municipalidad de Cieneguilla. Según colores: 1. Rosado o fucsia: puentes 2. Verde: es al ras de tierra 3. Amarillo; túneles

“No se suspenderá el acuerdo con la PMO”

Ante los cuestionamientos por la firma del contrato con la PMO, Provías afirmó, por escrito, que “no se está evaluando suspender el acuerdo con la PMO. La ejecución del proyecto Nueva Carretera Central se enmarca dentro de una Acuerdo de Gobierno a Gobierno entre las Repúblicas del Perú y Francia”, sentenciaron.

Provías tampoco brindó una fecha exacta sobre el tiempo que demorará la revisión del expediente, aunque en una entrevista con Gestión, la titular del MTC, Paola Lazarte, declaró que la viabilidad de la nueva carretera estaría lista entre abril y mayo de este año.

“La revisión por parte del equipo de Provias Nacional es un tema técnico y puede tomar varias semanas; y su aprobación cuando se tenga subsanadas todas las recomendaciones efectuadas al proyecto. Como titular del proyecto, desde Provías Nacional venimos trabajando con el equipo de ingenieros internacionales y nacionales que forman parte de PMO Vías desde mayo del 2021, en un espacio colaborativo pero también crítico, con reuniones constantes observando, comentando, revisando y posteriormente, aprobando los entregables respectivos”, agregaron.

Sobre el posible incremento del presupuesto -y a una semana de tener el documento de revisión entregado por PMO Francia- Provías señaló que como no se tiene definido el perfil, al encontrarse en etapa de revisión, “no podemos pronunciarnos sobre el nuevo valor de la obra. Como se sabe, la Nueva Carretera Central es una obra pública, y como todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública invierte.pe, no podría llevarse a cabo si no cumpliese con el análisis costo-beneficio/de rentabilidad social, condición indispensable para que cualquier proyecto”.

Más allá de dicho análisis, Gutiérrez, del CIP, indicó también que será clave revisar el análisis de sensibilidad en el informe técnico, un indicador que permite saber si el proyecto tendrá un beneficio pese a su inversión. “El análisis de sensibilidad del estudio del GORE Junín era cero (ver documento), es decir, no importa cuánto cueste, incluso si se hace en un trazo que está pasando por una zona llena de flujos de detritos (huaicos)”, alertó.

Como afirmó Provías, “en breve” comenzará el estudio de ingeniería definitivo, según Gutiérrez, eso significa que están pasando a la fase de estudios definitivos, “que se hace solo cuando ya sabes por dónde pasará el trazo y que sabes que se aprobará. Yo denuncio que estos trabajos se están haciendo mediante acuerdos (subcontratos) de servicios con terceros para ir adelantándose y empezar a hacer perforaciones, todo eso tiene un costo importante”, finalizó.

Fuente: Resumen del informe ejecutivo de Preinversión del perfil presentado por el GORE Junín.





