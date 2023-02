ProInversión informó que para el periodo 2023-2024 tiene como meta promover y adjudicar 38 proyectos de Asociaciones Público - Privadas (APP) y Proyectos en Activos por aproximadamente US$ 9,000 millones, lo que contribuirá a dinamizar la economía.

El anuncio lo hizo el director ejecutivo de esa agencia, José Salardi, durante la presentación ante inversionistas privados, de los objetivos institucionales y las metas de adjudicación para el citado periodo.

¿Qué proyectos prevén adjudicar este año?

Precisó que para el presente año ProInversión tiene como objetivo adjudicar 16 proyectos de APP y Proyectos en Activos, por US$ 3,000 millones.

Para este año figuran proyectos como el Parque Industrial de Ancón, a adjudicar el 23 de setiembre, por US$762 millones; el Terminal Portuario San Juan de Marcona, por US$520 millones, para el 23 de octubre.

Figura también el PTAR Puerto Maldonado, de US$86 millones, cuya buena pro esperan otorgar el 23 de mayo, así como cuatro proyectos de transmisión eléctrica por US$1,124 millones, cuya buena pro se otorgaría entre enero y agosto.

Mientras que para el 2024 se tiene previsto adjudicar 22 proyectos por más de US$ 5,900 millones. En este paquete resaltan iniciativas como el proyecto Anillo Vial Periférico, que interconectará los principales ejes de transporte de Lima (US$ 2,380 millones).

Además está Obras de Cabecera, proyecto de abastecimiento de agua potable para Lima (US$ 480 millones); Colegios en Riesgo (CER) de Lima Metropolitana (US$ 255 millones); Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Trujillo (US$ 312 millones); PTAR Huancayo (US$ 172 millones); y otros vinculados a educación, agua saneamiento, salud y turismo.

Para lograr esta meta, el titular de ProInversión afirmó que vienen fortaleciendo la confianza en el sistema APP, para lo cual su gestión ha dispuesto agilizar y simplificar procesos, a través de la estandarización de los contratos y el despliegue del trabajo articulado con ministerios, autoridades y el sector privado.

Obras por Impuestos

ProInversión también presentó la cartera de proyectos de Obras por Impuestos (OxI) que será adjudicada en 2023 por las entidades titulares de estos proyectos: ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas.

Estima que este año se adjudicarán 19 proyectos por S/ 620 millones; esta cifra es mayor a los S/ 463 millones adjudicados en 2022.

Entre los principales proyectos destacan el Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Pucusana (S/ 276 millones), el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Chalhuanca, Apurímac (S/ 77 millones) y el COAR Cajamarca (S/ 79 millones).

Finalmente, Salardi, refirió que en esta nueva gestión se han intensificado las acciones de descentralización y apoyo a las autoridades subnacionales para transferir conocimientos y brindar asesoría técnica.

De esa manera, indicó, se podrá identificar sus proyectos de gran impacto económico y social para ser ejecutados mediante los mecanismos de APP, Proyectos en Activos u Obras por Impuestos, y así generar mejores condiciones de desarrollo para el país.