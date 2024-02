Este año la meta de adjudicación de proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) asciende a S/ 1,184 millones, pero podría ampliarse la meta con los recientes cambios en la normativa, según la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Pero, de las 58 inversiones que se esperan adjudicar durante el 2024, ¿qué sectores se estarían priorizando?

Durante una conferencia, la Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Dennisse Miralles, reiteró que solo hasta febrero ya se han adjudicado siete proyectos bajo OxI, por un monto aproximado de S/ 135 millones. Por ahora los proyectos que ya se adjudicaron están relacionados a los sectores de Educación, Gestión, Transporte, Salud y Agropecuario en cinco regiones.

“Ahora con estas ampliaciones de monto (con los cambios en la norma de OxI) vamos a lograr llegar a más regiones donde antes no se podían promover este tipo de inversiones”, comentó.

Ahora quedan un total de 51 proyectos por S/ 1,150 millones por adjudicar para este 2024, de acuerdo con la data de ProInversión, y la mayoría de proyectos estarán relacionados a Saneamiento, Educación y Transporte . Solo en Saneamiento se esperan 6 proyectos con una inversión de S/ 324.90 millones, un 31% del total que se adjudicaría; en Educación son 15 obras proyectadas bajo una inversión de S/ 143.19 millones (14%); mientras que en Transporte serían 7 proyectos de S/ 152.96 millones (15%).

Otros sectores en los que se desarrollarán más proyectos de OxI son Salud, Orden Público y Seguridad, Deporte y Agricultura y Riego. A continuación el detalle de lo que se espera trabajar durante el 2024:

Hasta febrero del 2024 ya se adjudicaron 7 proyectos de obras por impuestos (OxI), pero ¿qué tipo de obras se están priorizando?

Del total con los que se espera avanzar este año, actualmente 9 proyectos de OxI están en proceso de selección, 32 en actos previos, 4 priorizados y 6 por priorizar con empresas.

Además, indican que hay 9 inversiones en la cartera que podrían incorporarse a los proyectos primarios próximamente, por un monto de S/ 2,539 millones.

“Además de estos S/ 1,150 millones tenemos mapeados y se pueden adjudicar estos proyectos adicionales en los que estamos trabajando y de prosperar podríamos lograr un récord histórico de adjudicación de proyectos de obras por impuestos”, señaló Miralles.

Uno de estos proyectos es el Hospital Víctor Ramos Guardia en Áncash, el proyecto priorizado más grande en la historia de OxI, bajo un monto de S/ 1,001.

Por otro lado, hay en cartera 84 proyectos de S/2,741 millones con potencial para ser adjudicados, pero aún sin una empresa interesada. Estos proyectos identificados por Proinversión son principalmente de Educación (34 proyectos), Orden Público y Seguridad (16 proyectos), y Transporte (16 proyectos).

Miralles recordó que este mecanismo permite cumplir con el cierre de brechas de infraestructura de manera más rápida, pues el ciclo se reduce y una empresa directamente genera obras

¿Qué proyectos se tienen en Lima?

Por su parte, la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, comentó que en la región ya se tiene listo el informe previo de un grupo de proyectos que están a la espera de ser adjudicados.

Entre los proyectos que ya tienen el informe previo de la Contraloría, también se están priorizando los referentes al sector Educación. A continuación los proyectos presentados:

- Construcción de la represa de Chupacocha en Canta, beneficiando a más de 400 agricultores, con un monto de inversión de S/ 16 millones.

- Mejoramiento y Ampliación de las avenidas Pachacutec, Huayna Capac y Miguel Grau en Jicamarca (San Antonio - Huarochiri). La obra beneficiaría a 5,000 habitantes con una inversión de S/ 35 millones.

- Mejoramiento y ampliación del I.E. N° 20799 en Chancay (Huaral), que beneficiará a 1 mil estudiantes, con un inversión de S/ 20 millones.

- Mejoramiento del nivel inicial del I.E. N° 20799 en Chancay (Huaral). La inversión será de más de S/ 4 millones y espera beneficiar a 3 mil estudiantes

- Creación de los servicios de Atención al Adulto mayor en Sayán (Huaura), beneficiaría a 3,000 personas con un monto de inversión mayor a S/ 13 millones.

- Mejoramiento inicial del I.E. N°086 en Huacho (Huaura). El proyecto con una inversión de S/ 12 millones, beneficiaría a 500 estudiantes

- Mejoramientos de servicios del I.E. N°21006 Flor de María Drago Persivale, beneficiando a más de 200 estudiantes con una inversión de S/ 26 millones.

- Creación de pistas y veredas en el Asentamiento Humano San Juan de Dios en Aucallama (Huaral), con una inversión de S/ 12 millones y una expectativa de 2,000 habitantes beneficiados.

Vásquez agregó que se tienen muchos otros proyectos que están en proceso, pero advierte que una de las grandes trabas para avanzar con estos proyectos es la titulación de los predios pues “si no están titulados no se puede invertir”. Actualmente tenemos más de 1,300 instituciones que no se pueden intervenir debido a que no tienen título de propiedad .