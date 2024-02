Una de las modificaciones está vinculada al Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN), que son utilizados para el pago a cuenta y regularización del Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría (hasta un 80%). Ahora también se extenderá para otros tributos cuya recaudación constituya ingreso del tesoro público y que sea administrado por Sunat.

En este contexto, en una reciente presentación donde se dio a conocer los alcances de los cambios al mencionado reglamento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, además del IR, ahora se podrá aplicar en esta modalidad a los pagos a cuenta del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), Impuesto Especial a la Minería e Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico .

Pese a que se esperaba que se incluyera el Impuesto General a las Ventas (IGV) en esta modalidad, finalmente el MEF decidió dejar a este tributo fuera de la norma. La Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Dennis Miralles, explicó a Gestión que no se incluyó a este impuesto debido a que no es administrado enteramente por el Tesoro Público.

Miralles precisa que para que se pueda considerar que los CIPRL de la empresas que invierten en OxI puedan ser usados para el pago del IGV, se tendría que hacer un ajuste normativo.

“ Del 18% del IGV que se paga, 16% va al Tesoro Público y 2% al Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Esa característica hace que -como está redactada la norma- ahora no se pueda incluir, pero es algo que se puede superar porque podrías disponer que se aplique al 16% restante . No es que sea interpretable, habría que precisarlo en la norma”, sostuvo.

Sin embargo, Miralles indica que aún queda la posibilidad de que próximamente se evalúe la inclusión del IGV en la Mesa Ejecutiva de OxI que promueve el MEF.

“Tenemos una Mesa Ejecutiva de Obras por Impuestos en la que están el MEF, las empresas y las entidades públicas y seguimos discutiendo sobre lo que hay que perfeccionar. Por ahí (se puede discutir) algún tema relacionado al IGV, si se puede precisar o incluir, porque hay empresas que están interesadas ”, señaló.

Foncor

De acuerdo con ProInversión, los cambios fijados al reglamento de la Ley N° 29230 ya están vigentes, por lo que las empresas ya pueden usar este mecanismo. Solo en el caso del Fondo de Compensación Regional (Foncor) recién hoy se publicará la actualización de los topes máximos de capacidad anual para la emisión de los CIPRL, por lo que luego de ello se podrán aplicar los recursos del fondo para las OxI.

Cabe recordar que el DS N°011-2024-EF también estableció que los gobiernos regionales puedan hacer uso del Foncor para ejecutar proyectos mediante OxI.

“Hay gobiernos regionales que no tenían nada de recursos como Lambayeque, San Martín y Amazonas, ahora van a poder tener S/ 300 millones a S/ 400 millones . Las empresas nunca buscaban proyectos ahí porque no había fondos y no se podía. Ahora el monto estimado es de S/ 5,000 millones”, comentó la representante de ProInversión.

¿Cuánto se espera adjudicar este año?

ProInversión indica que hasta febrero ya se han adjudicado siete inversiones en OxI por un monto aproximado de S/ 134 millones y en total se esperan adjudicar 58 inversiones por aproximadamente S/ 1,184 millones durante el 2024. Esto significa que se espera duplicar la adjudicación del año pasado y alcanzar un monto no visto desde el 2017, indica Miralles.

“Este año se va a ver un impacto de esto y creo que la idea es ya no volver a caer a niveles de menos de S/ 1,000 millones, trataremos de mantener esa franja, ese es el reto con estos nuevos cambios”, señaló.

Si bien se tiene esa proyección oficial, la Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión indica que esta meta podría ser mayor si se logran incorporar otros proyectos.

“ Hay un solo proyecto como el Hospital Víctor Ramos Guardia que es de casi S/ 1,100 millones. Si se adjudica esto podríamos superar o llegar a cerca de los S/ 2,000 millones (...) El hospital tiene (un plazo) en su expediente técnico de 18 meses y un periodo de ejecución de 22 meses, es un proyecto de largo alcance que se espera tener entregado en 3 o 4 años”, agregó.

Otros grandes proyectos que podrían ser adjudicados este año están relacionados a colegios de alto rendimiento, seguridad ciudadana, agua y saneamiento y el acceso al Aeropuerto en Chinchero (Cusco).

Respecto a los proyectos que ya fueron adjudicados en años anteriores en la modalidad de OxI y serían entregados este año están la Planta de Residuos Sólidos en Jaén, que se inauguraría el 8 de marzo, así como nuevos colegios de alto rendimiento de Tacna y Moquegua, que tienen un 90% de avance.