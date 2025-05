La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informa que, en el periodo 2025 – 2026, tiene previsto adjudicar 20 proyectos mediante la modalidad de Asociación Público – Privada (APP), por más de US$ 4,100 millones, en beneficio de la Macro RegiónSur del país, integrada por las regiones de Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.

En ese sentido, ProInversión prevé adjudicar cuatro proyectos APP en beneficio de Arequipa, por US$ 497 millones. Destacan los proyectos Corredor Vial Atico – Dv. Quilca – Matarani – Ilo, elCorredor Vial Dv. Chiguata – Santa Lucía – Mañazo y Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032 (Nueva Subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana, ampliaciones y Subestaciones asociadas).

En Cusco, entre el 2025 y 2026, se tiene previsto adjudicar 11 proyectos APP, por un monto estimado de US$ 1,974 millones; entre los que resaltan están los proyectos Teleférico Choquequirao, la iniciativa privada Colegios Cusco (US$ 58 millones) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cusco (US$ 52 millones). Además, se viene trabajando en los proyectos Masificación del Gas Natural polloy el Gasoducto Regional de Cusco.

En Apurímac, se adjudicaría tres proyectos APP, por US$ 509 millones. Resaltan los proyectos Longitudinal de la Sierra Tramo 4, Teleférico Choquequirao y Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023- 2032 (Enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas, ampliaciones y subestaciones asociadas).

En Puno, se tiene previsto adjudicar siete proyectos por US$ 747 millones. Destacan los proyectos Corredor Vial Sicuani – Pucará – Calapuja (US$ 127 millones), Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023- 2032 (US$ 51 millones) y Grupo 2 del Plan de Transmisión 2025-2034 (US$ 148 millones).

“Todos estos proyectos contribuirán a mejorar la infraestructura y servicios públicos en cada región, fomentando una mayor productividad y competitividad de sus economías, generando mayores ingresos y bienestar para los ciudadanos”, precisó el director de la Dirección Especial de Proyectos de la agencia, Mario Hernández.

Además de los proyectos APP, sostuvo que ProInversión viene trabajando con cada autoridad regional para identificar activos de su titularidad (terrenos) para que puedan ser puestas en valor mediante la modalidad de Proyectos en Activos y desarrollar diversos proyectos como centros comerciales, parques industriales, centros de recreación, centros turísticos, terminales terrestres, centros de abasto, entre otros.

Cabe mencionar que, en los 23 años de la agencia, se ha adjudicado 25 proyectos en la Macro Región Sur mediante la modalidad de APP, por más de US$ 3 400 millones. En Arequipa se han adjudicado 11 proyectos APP por más de US$ 1115 millones; en Cusco 10 proyectos por US$ 663 millones; en Puno nueve proyectos por US$ 769 millones; en Apurímac, tres proyectos por US$ 99 millones; en Moquegua ocho proyectos por US$ 650 millones; y en Tacna cinco proyectos por US$ 130 millones.

Obras por Impuestos

De otro lado, Mario Hernández, señaló que las regiones del Sur Peruano, integradas además de las seis ya mencionadas por Ayacucho y Huancavelica, cuentan con más de S/ 21,500 millones para ejecutar proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, según los topes máximos de capacidad anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL).

Para el presente año (2025), en esta Macro Región, se proyecta adjudicar 91 inversiones (entre proyectos e Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición - IOARR),por un monto total estimado de S/ 2,043 millones. En total la cartera de promoción en las ocho regiones del sur asciende a 140 proyectos, por un total de S/ 4,908 millones.

Destacan los proyectos COAR Arequipa (S/ 106 millones), impulsado por el Ministerio de Educación en la provincia de Majes; el Hospital Carlos Cornejo de la Ciudad de Azángaro, Puno, por S/ 223 millones; y la Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Magollo, Tacna, por S/ 53 millones, promovida por el Gobierno Regional de Tacna.