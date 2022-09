Así lo indicó a Gestión Renzo Rojas Jiménez, director de Proyectos Eléctricos de ProInversión, al dar a conocer detalles del paquete de proyectos de transmisión eléctrica que esperan ejecutar entre el presente y el próximo año, por encargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Explicó que se trata de un conjunto de diez proyectos de transporte de la energía en alta tensión, ya convocados, que suman inversiones por más de US$1,100 millones, que se planean adjudicar en los siguientes 12 meses, y se desarrollarán en 9 regiones para beneficiar a 11 millones de usuarios.

En lo que resta del presente año, planean la adjudicación de tres proyectos por US$350 millones.

Interconexión con el Ecuador

En ese grupo de proyectos destaca el proyecto de Línea de Transmisión en 500 kilovoltios (kV) Subestación Piura-Nueva Frontera, a instalar entre Piura y Tumbes, con una inversión de US$217 millones, y que permitirá una interconexión eléctrica con el Ecuador.

Con esa línea de alta tensión, según los expertos, el Perú podrá exportar sus excedentes de energía al vecino país del norte cuando este requiera mayor volumen de electricidad (dependiendo de su estacionalidad) y adquirir la energía ecuatoriana en caso de se necesite, por ejemplo, en temporadas de estiaje y de menor producción hidroeléctrica local.

Rojas señaló que, en efecto, ese proyecto, una vez concluido, nos permitirá tener una complementariedad en la oferta de la energía, de forma que ambos países puedan disponer de un flujo (constante) de la misma, y dependiendo de la demanda de cada país.

Es por eso, explicó, que se planea que esa línea tenga la mayor capacidad (500 kV), de forma que pueda transmitir un mayor flujo de electricidad circulando entre ambos países.

Además, Rojas reveló que ya hay cuatro postores calificados para participar en la licitación para adjudicar el proyecto a fin de año, entre ellos las empresas Celeo Redes, Conelsur, Interconexión Eléctrica S.A. y Cobra Instalaciones y Servicios.

Otros proyectos

Asimismo, el director de Proyectos Eléctricos de ProInversión informó que para el cuarto trimestre del 2022 tienen prevista la adjudicación (en un solo proceso) de un grupo de dos proyectos: Enlace de 220 kV Ica – Poroma, y ampliaciones y subestaciones asociadas, en la región Ica; y el proyecto ITC Enlace de 220 kV Cáclic – Jaen Norte, en el ámbito de los departamentos de Amazonas y Cajamarca, que esperan inversión de US$133 millones.

Para este grupo, detalló que se han presentado hasta ahora cinco empresas interesadas de diversos países al proceso, que todavía no se ha cerrado.

Igualmente, Rojas refirió que esperan entregar en concesión entre enero y julio del 2023 otro grupo de cinco proyectos de transmisión en alta tensión ya convocados, por US$163.5 millones, a desarrollar en las regiones de San Martín, Arequipa, Lambayeque y Piura.

Remarcó que en el mundo hay interés por presentar ofertas para estos proyectos, debido a que se otorgan bajo el mecanismo de asociación público privada (APP), que otorga seguridad a los inversionistas.

Además, aseguró que todos estos proyectos pertenecen al Sistema Garantizado de Transmisión, por lo que son remunerados por los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, a través de recargos en sus tarifas eléctricas, cuyo monto determinará el Osinergmin.

No obstante, subrayó que no habrá ningún ajuste de tarifas en tanto no hayan culminado primero las obras y puesta en operación de estos proyectos, que estimó tomarían un plazo de entre 30 a 51 meses (tras concretarse su buena pro y firma de contratos).

Sin embargo, Rojas descartó que se vaya a esperar un impacto significativo en las tarifas y recalcó que estas iniciativas permitirán ayudar a descongestionar las líneas de alta tensión en las zonas del país que hoy pudieran sufrir congestiones, y de esa forma optimizar el servicio.