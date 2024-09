En su nuevo boletín de julio, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), reportó que la producción cuprífera nacional en ese mes fue de 222,389 toneladas métricas finas (TMF), volumen que resulta –3.2% inferior que igual mes del 2023 (229,753 TMF).

Con este resultado, en los primeros siete meses del año la extracción del metal rojo acumuló 1.5 millones de toneladas, cantidad menor en –2.3% en comparación con igual periodo del 2023.

¿En qué minas cayó más la producción?

A detalle, en el sétimo mes del 2024 la producción se contrajo en seis de las diez principales empresas dedicadas a esa actividad, como son la principal productora Minera Cerro Verde (-3.2%), Quellaveco (-24.8%).

También cayó en Las Bambas (-14.3%), Antapaccay (-16.4%), Marcobre (-30.3%), Hudbay Perú (-40.6%), e igualmente en los otros 47 titulares mineros (medianas empresas), en –7.2%, caída en general (-3.2%).

Esta merma no pudo ser frenada por el aumento de la producción de Southern Perú (en 39.3%) ni la de Antamina (11.5%), Chinalco (19.1%) y El Brocal (11.5%).

Es decir que la explotación del principal recurso de exportación y de generación de divisas del Perú mantuvo su tendencia declinante registrada en el primer semestre del año en curso (-2.1%), explicada por una caída del -7.2% en el primer trimestre).

Esto trajo como consecuencia que las exportaciones de cobre en junio, que sumaron US$2,338 millones, se contrajeran en –1.4% respecto a igual mes del 2023, y que en el primer semestre del 2024 hayan descendido en –0.4%, según las últimas cifras del Minem.

Inversiones

Pese a todo esto, las inversiones en el sector minero en general en julio alcanzaron los US$392 millones, valor superior en 8.7% versus los US$361 millones de igual mes del año que pasó, acumulando así US$2,512 millones a julio, (9.8% mayor que igual periodo del 2023).

Lo que más creció en el acumulado fueron las inversiones en equipamiento minero (42.0%) y exploración (23.0%), aunque decayeron en plantas de beneficio (0.005%), infraestructura, y desarrollo y preparación -14.7%.

Minem reajusta proyección

En tanto, el viceministro de Minas, Henry Luna, proyectó que este año, la producción cuprífera alcanzaría los 2.8 millones de toneladas, ligeramente superior que los 2.76 millones de toneladas del 2023, pero menor que los 3 millones de toneladas que había proyectado anteriormente el Minem.

Luna dijo que se espera una recuperación de la producción en el resto del año debido a “normas promotoras” aprobadas recientemente, como las que permiten elevar la producción en 10% de lo permitido en las plantas locales de tratamiento de cobre.

Expertos no creen se cumpla pronóstico

Sin embargo, Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), recordó que ya había antes señalado que sería imposible alcanzar los 3 millones de toneladas, lo que, anotó, ahora se confirma, y estimó que sería más bien similar a la del 2023 (2.76 millones).

No será posible alcanzar mayores volúmenes de producción de cobre, señaló, porque no existen nuevos proyectos mineros que se vayan a poner en marcha este año, pero además, según indicó, el Minem no estaría facilitando la aplicación de la norma para incrementar en 10% la producción minera.

“La resolución suprema que se sacó para aumentar producción, es una resolución sin sentido, porque dice que se puede aumentar hasta 10%, pero no se puede incorporar ningún equipo (para incrementar producción), no se puede cambiar ni siquiera los parámetros de operación”, añadió.

“Entonces, no puedo aumentar tonelaje, no puedo mejorar los equipos, no puedo incorporar tecnología, ninguna de esas cosas y eso lo dice el decreto. O sea, es cualquiera de las cosas que se tendría que hacer (lo que se prohíbe) para aumentar producción, es una tomadura de pelo, así de claro”, fustigó.

Es decir, coincidió en que el Perú no está aprovechando el ciclo de los precios altos del cobre en el mundo.

EY Perú: Habría menores leyes del mineral

En tanto, Marcial Garcia, socio de EY-Perú, consideró que la merma en la producción del metal rojo en lo que va del año se podría deber a que se está extrayendo el recurso con menor ley del mineral, pero además se debe -coincidió-, a que no hay nuevos proyectos de grandes minas.

“Luego de Quellaveco, no hay grandes proyectos (mineros) en marcha, de concretarse el proyecto Tía María o si se confirma Zafranal, La Granja y otros proyectos de cobre, podría iniciarse un ciclo de inversiones”, avizoró.

Recordó que el país tiene US$55 mil millones en proyectos mineros, de los cuales, anotó, más del 70% son de cobre es decir que hay una oportunidad enorme dados los precios del cobre que aún son atractivos para las inversiones, y ante la creciente demanda prevista por el cambio de la matriz energética en el mundo.





