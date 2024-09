La minería ilegal podría movilizar hasta US$ 4,000 millones en exportaciones ilícitas este 2024 a causa del mayor precio del oro y la falta de capacidad del Estado para evitar la propagación de la actividad. Así lo indicó el economista, Elmer Cuba, socio de Macroconsult.

“El valor de las exportaciones puede llegar a US$ 3,500 millones o US$ 4,000 millones. Normalmente, es un mercado de US$ 2,000 millones, solamente el oro ilegal”, sostuvo en el programa Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

De acuerdo al experto, el precio del oro históricamente ha estado por debajo de los US$1.000/oz, pero este año ha llegado a sobrepasar los US$ 2.500/oz. “El oro es un mineral mucho más ‘líquido’, fácil de contrabandear, y se le puede vender a cualquier postor”.

Asimismo, indicó que esta actividad ilícita sigue creciendo debido a que no se pagan impuestos ni regalías al Estado. “Si fueras una empresa formal minera, dejas al Estado más o menos el 40% de tu utilidad, entre regalías y el pago de impuesto a la renta, y el minero ilegal, deja 0. Nos está robando un recurso que es de toda la Nación”, detalló al IIMP.

Pese a los operativos en Pataz, la minería ilegal del oro sigue en aumento. Foto: PNP

De cara a la lucha contra la minería ilegal, el economista manifestó que es más barato y efectivo tratar de capturar a mineros ilegales a través de unidades de inteligencia financiera y el Poder Judicial, porque es menos riesgoso que tratar de destruir la maquinaria y sus centros de operaciones.

“Hoy en día los fiscales peruanos están enfocados en investigar a los políticos y no en tratar de erradicar las grandes mafias”, finalizó.

