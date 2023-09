De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de cobre, el principal mineral de exportación del Perú, alcanzó las 229,728 toneladas métricas finas (TMF) en el séptimo mes del año, lo cual resulta mayor en 17.7% respecto a similar mes del 2022.

Lo que marcó ese resultado fue la mayor producción alcanzada por la empresa Marcobre, que aumentó en 64.5%; seguido de Sociedad Minera Cerro Verde, que creció en 12.5%, manteniendo niveles de producción encima de las 36,000 TMF en lo que va del año.

De manera similar, Minera Las Bambas y Compañía Minera Antapaccay registraron en julio un aumento interanual de 0.4% y 19.8%, respectivamente. En tanto, Anglo American Quellaveco continuó aportando al incremento de la producción cuprífera con 30,669 TMF.

En el acumulado de los primeros siete meses del 2023, la extracción del metal rojo llega a 1.5 millones de TMF, un incremento de 19.8% en comparación con similar periodo del año pasado.

Producción se estanca

Alfonso Tejerina, gerente general de Global Business Reports, advirtió que la producción nacional de cobre continúa sin registrar cambio significativo desde hace cinco años, sin poder superar el promedio anual de 2.5 millones de toneladas.

En el 2022 el Perú produjo poco más de 2.4 millones de toneladas métricas finas (TMF) de ese mineral, al igual que entre el periodo 2017 - 2022 (con excepción del 2020 y 2021, años en los que se contrajo debido a la pandemia). Es decir, su explotación se habría estancado.

Para el experto, resulta preocupante que la oferta cuprífera peruana no haya escalado lo suficiente, considerando que las inversiones mineras totalizaron cerca de US$ 26,000 millones en el último lustro (un promedio anual de US$5,200 millones) y el precio del cobre bordeó los US$ 9,000 por tonelada el año pasado.

El especialista recordó que esos dos factores (inversiones y precio) fueron decisivos para que la producción se duplicara en el periodo 2012-2017, según expuso Tejerina en un evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Inversiones mantienen tendencia a la baja

De acuerdo con cifras del Minem, las inversiones del sector minero siguen manteniendo una tendencia declinante de los meses previos y las proyecciones del mismo sector no son tan auspiciosas.

En julio del 2023, las inversiones de esa industria fueron de US$ 346 millones, un retroceso de 21.8% respecto a los US$ 442 millones logrados en igual mes del año pasado.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la caída de las inversiones en julio se explica por los menores niveles de inversión en todos los rubros, en mayor medida en infraestructura, equipamiento minero y planta de beneficio.

De esta forma, de enero a julio, el gasto de las empresas del ramo acumuló US$ 2,241 millones, representando una caída de 19.6% frente a los US$ 2,788 millones reportados por las empresas en el mismo periodo del 2022.

Proyecciones poco optimistas

El Minem proyectó que, al cierre del 2023 se espera que las empresas del ramo habrán realizado inversiones por US$4,700 millones, es decir 12.37% inferiores que los US$5,364 millones invertidos el 2022.

No obstante, a nivel del Poder Ejecutivo, la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es aún menos alentadora, pues estima que este 2023 la inversión minera caería 16% y 7% en el 2024. El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) es aún más pesimista y cree que caería 18.9% en 2023 y 8.7% el próximo año.

Para Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la causa detrás es evidente: Perú ha perdido participación de mercado respecto al mundo en este campo minero. “En los últimos 6 años la inversión mundial en exploración minera ha crecido 65%. En Perú, solo 5%”, sostiene.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.