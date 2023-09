Dicho fondo de estabilización estará formado por los ingresos del canon, sobrecanon, regalías mineras, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam) y Fondo de Compensación Regional (Foncor).

Alex Contreras, titular del MEF, indicó que esa medida es necesaria para ayudar a las regiones cuando los precios de los metales caigan o no se registren producción.

Puso como ejemplo que en Cajamarca no han entrado nuevos proyectos y, además, Yanacocha Sulfuros postergó su decisión de inversión. Por lo tanto, los distritos de esa región reciben menos canon y, como consecuencia, hay menos recursos para la inversión.

“Lo que busca esta propuesta es que cuando los precios de los metales sean altos se ahorre en un fondo para que se usen cuando los precios o producción caigan, así el impacto sea mucho más suavizado, para que no crezca o caiga demasiado la inversión. Se va a respetar ese dinero porque es de la región”, dijo en la Comisión de Economía del Congreso.

Según el proyecto de ley, los recursos se destinarán al financiamiento o cofinanciamiento de inversiones, en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. También podrán ser utilizados hasta el 20% para gastos de mantenimiento de activos generados con la inversión pública y hasta el 5% para la elaboración de estudios de preinversión y fichas técnicas de proyectos de inversión.

Además, el Focar, funcionaría como cuentas individuales intangibles bajo la titularidad de cada entidad aportante, siendo el Tesoro Público el administrador de dichas cuentas.

Los recursos

Los vaivenes de los precios internacionales así como la producción impactan. Tomemos como ejemplo a la región Áncash. De acuerdo con Transparencia Económica del MEF, recibió S/ 477.6 millones en el 2018 para proyectos, proveniente del rubro 18 (canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones). Los años siguientes, este monto se fue reduciendo hasta S/ 254.6 millones en el 2021. Sin embargo, en el 2022, se registró un pico: la misma región recibió S/ 704.4 millones ese año.

En el 2018, la ejecución de este presupuesto fue de 64.6%, y en el 2022 fue de 50.9%. Para este año, Áncash cuenta con S/ 589.2 millones, de los que ha ejecutado a cuatro meses de culminar el año ha ejecutado solo un 11.4% de sus recursos para proyectos.

Cajamarca tuvo una situación similar. En el 2018 recibió S/ 181.7 millones para proyectos, provenientes del rubro 18. En los siguientes años los montos fueron menores. Pero, en el 2022 alcanzó un pico de S/ 487.1 millones.

En el 2018 su nivel de avance fue de 35.8%; y en el 2022 ejecutó el 40.7%. Ahora, en el 2023, registra un presupuesto de solo S/ 69 millones, en línea con lo mencionado por el ministro Contreras, del cual ha ejecutado el 33%.

Riesgos

En conversación con Gestión, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, expresó que si bien, conceptualmente, es una medida correctamente planteada, no solo se debe tener el fondo, sino también rentabilizarlo.

El economista mencionó que estos mecanismos de estabilización son útiles, pero aplicarlos es difícil. Refirió que el problema es que no se puede imponer a un ahorro forzoso, porque dichos recursos tienen autonomía constitucional. “Un primer aspecto es que tendría que ser voluntario”, declaró.

Indicó que otra de las preocupaciones es que se realicen malas prácticas con los recursos de canon. “Los gobiernos regionales o municipalidades que tienen canon, como sabrán que estos recursos no lo van a perder y que no revierten al Tesoro Público, lo podrían incorporar al presupuesto durante el año para luego decir: “no tengo canon y necesito una demanda adicional”. Entonces, pedirían más recursos al MEF, y eso no es una buena práctica”, apuntó.

Castilla explicó que estos fondos sirven cuando estás en épocas de precios elevados de los metales y vas acumulando. “Cuando el precio está a la baja hay menos incentivos porque no hay muchos recursos disponibles”, dijo.

Para el tema de canon, Castilla manifestó que se requieren cambios en leyes orgánicas, con votación calificada, y eventualmente una discusión constitucional, para condicionar las transferencias a ciertos tipos de inversiones.

Menor canon en el 2024

El también director de Videnza Consultores comentó que el precio del cobre cae 10% en lo que va del año, por lo que es probable que el canon sea menor en el 2024.

Sumado a ello, Castilla añadió que la producción de cobre no subirá (seguirá alrededor de los 2.5 millones de toneladas) porque no hay más proyectos, entonces, se vería el impacto de caída del canon.

“Si sigue esta tendencia, el año entrante será menor el canon de lo que fue en este 2023. Entonces, cómo vas a sugerir que haya un ahorro forzoso cuando hay menos flujo que alimenten estos fondos”, puntualizó.

Por su parte, Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, consideró que el fondo de la estabilización del canon es una buena alternativa para que todos los años se pueda transferir una cantidad similar a los gobiernos regionales y locales.

“Es una propuesta muy positiva porque se necesita tener una gran cantidad de dinero que se pueda transferir de año a año y eso ayude a la planificación de las regiones”, aseveró.

Incháustegui refirió que este proyecto hace que se transfiera el canon de una manera proporcional correcta. “Para que se logre el cierre de brecha se necesita no solo que tengan una cantidad periódica interesante, sino que tenga la asistencia técnica para ejecutar los proyectos”, expresó.

