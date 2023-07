Credicorp presentó una propuesta de reforma al Sistema Privado de Pensiones que se ha trabajado antes de que usted asuma el cargo. El vocero ha sido Alejandro Pérez-Reyes, quien no está directamente vinculado al negocio de Prima AFP. ¿Cuál ha sido su participación en este proceso y a qué nivel?

El planteamiento de la propuesta de reforma es de Credicorp. Es mucho más eficiente y estratégico hacerlo desde el grupo. Se trabajó desde marzo del año pasado y se terminó plasmando hace unos meses con Alejandro Pérez-Reyes como vocero. Estoy desde el 1 de abril en el cargo, pero este ha sido un proceso sumamente coordinado. Mi participación ha sido directa: ha habido una comunicación continúa y he estado al tanto de lo que se venía. El directorio y el CEO anterior también.

¿En qué no coincide la propuesta de Credicorp con las demás?

Lo importante es incluir a los que hoy no participan del sistema. Nosotros proponemos, en vez de que sea obligatorio que los independientes o informales aporten, que se generen incentivos para que los peruanos ahorren a largo plazo. Hoy, 45% no recibe una pensión y la mayoría de los trabajadores sin contrato laboral no ahorra para su vejez. Desde Prima AFP y Credicorp proponemos que el sistema les dé mayor flexibilidad a través de pagos no programados, de acuerdo con la realidad de cada afiliado, y que se puedan realizar por billeteras virtuales o digitales. También buscamos que tengan el incentivo de aportar porque el Estado los va a complementar en dicho aporte. Para el que tiene una situación más estable, hay que dar incentivos tributarios para que haga aportes voluntarios.

Hay algunas propuestas que hablan del ingreso de cajas. En la de ustedes, ¿cuáles son los límites de esa apertura?

Incluimos aseguradoras, administradoras de fondos y otras AFP. Dejamos fuera bancos y cajas porque el proceso de separación patrimonial que se debe generar es complejo.

¿Qué tan factible es que ingresen nuevos jugadores?

Es factible siempre y cuando las reglas de juego sean claras y se flexibilice la regulación. Hay que velar por que los patrimonios, los límites y la asignación de activos reglamentados por la SBS continúen, pero ciertas cosas de la carga burocrática, de los oficios y de la cantidad de información que hay que brindar al regulador tienen que reducirse para atraer a nuevos partícipes. Eso va a tener que ir en tándem con la apertura de mercado. No puede haber una sobrerregulación.

¿Qué tanto podría crecer el mercado privado de pensiones?

No hemos hecho el cálculo de cuántos jugadores podrían entrar, pero creemos que hay interés. Va a depender de cómo termine siendo la reforma. Por ejemplo, nosotros proponemos que se puede entrar a competir ofreciendo solo uno de los tres fondos. Si el nuevo partícipe viene de hacer depósitos a plazo o inversiones en renta fija, ofrecer un fondo 1 y no ser obligado a tener más significa que no necesita expandir su equipo de inversiones. Esa flexibilización atrae a más competidores.

¿Credicorp participaría?

Hoy no lo tenemos resuelto. Credicorp tiene Prima AFP y por ahora mantenemos esa línea.

El nuevo gerente general de Prima AFP se desempeñó antes como managing director de Asset Management y líder de Sostenibilidad de Credicorp Capital. También ha trabajado en Fidelity International y en Citibank. (Foto: Karen Zárate)

¿Han calculado cuántas personas podrían pasarse de una AFP a otro administrador de fondos?

No. Va a depender de la confianza, la rentabilidad histórica y qué se le pueda ofrecer al afiliado. Este es un negocio de confianza. Los traspasos entre las mismas AFP son pequeños. No es una decisión tan sencilla.

Para ustedes representaría pasar la plata de un bolsillo a otro porque tienen Credifondo y Pacífico.

Dependerá de si se puede transferir la confianza dentro de los vehículos que tiene la organización. No se ha decidido quiénes participarían por el lado de Credicorp.

También hay propuestas que eliminan, para algunos, la disposición del 95,5% de los fondos. Ustedes también creen que no debería ir más.

Sí, para devolverle al sistema el carácter previsional. La diferencia es que se le dé al afiliado la flexibilidad de fijar una pensión meta (mínimo de 2 RMV) para luego poder retirar el excedente.

Esto no corre por cuenta de ustedes, pero el cambio tiene un riesgo político en cuanto a que hay cierta percepción de derecho ganado, lo cual podría dificultar la viabilidad de cualquier reforma. ¿Han tomado eso en cuenta?

Más que un derecho ganado o quitado, lo que planteamos, y que creemos que puede tener mucha más llegada, es permitir el retiro del excedente después de asegurar la pensión meta. Es decir, estamos modificando ese “derecho”: se deja un monto que asegure al afiliado cubrir sus necesidades básicas en su vejez y el resto se lo puede llevar. Hay un compromiso.

De todas formas, los seis retiros han afectado al sistema.

Sí, casi S/ 88,000 millones salieron del sistema. El mercado se redujo en más de 40%, lo que, a su vez, achicó el mercado peruano de emisiones. Hubo un momento durante la pandemia en el que la necesidad de las personas era enorme, pero, a partir del cuarto retiro, el mayor beneficiario no era la población vulnerable, sino el sector con mayores ingresos. Se desnaturalizó el propósito de los retiros y se dejó abierta la puerta a que haya otros en el futuro. De los ocho millones de afiliados en el sistema, más de 2.4 millones hoy no tienen un sol en su cuenta. Otros 460,000 solo tienen alrededor de 10 UIT. Esto ha generado una perforación del ahorro a futuro y pone en riesgo el acceso a una pensión para más del 90% de afiliados.

Entonces, con esa perspectiva, ¿qué tan viables serán las AFP?

El sistema necesita reformularse y por eso estamos siendo tan activos. Si no nos reformamos, si no agregamos flexibilidad, inclusión e incentivos, y no aseguramos una pensión mínima, nos vamos a extinguir. Han sido 30 años del sistema previsional privado. La rentabilidad promedio de los fondos ha sido muy competitiva. Pero ha faltado movernos de esa minoría con la que hemos venido trabajando.

¿Cuánto impactaría la participación complementaria del Estado al fisco?

Ya sea a través de aportes directos al fondo o con incentivos tributarios, calculamos que el costo sería de S/ 2,560 millones al año (0.27% del PBI del 2022). Los beneficios a mediano y a largo plazo deberían compensar esos costos. Hoy la cifra es aún mayor en la contribución del Estado a la ONP. Parte de nuestra propuesta se basa en que, si uno ahorra, el Estado le complementa, lo cual es mucho más viable que, al no generar ningún ahorro, el Estado tenga que suplir todo ese subsidio.

El negocio de prima AFP

¿En cuánto afectaron a Prima AFP los seis retiros?

Desde el inicio de los retiros de fondos de pensiones, en mayo del 2020, Prima AFP desembolsó S/ 25.098 millones a sus afiliados, lo que representa el 28% de todos los fondos que salieron del Sistema Privado de Pensiones en los seis retiros (S/ 87,937 millones).

¿Cómo estuvo la rentabilidad el año pasado?

Medimos la rentabilidad a un año, tres años y por periodos más largos. A un año, incluyendo el fondo 0, tenemos tres de los cuatro fondos en rentabilidad positiva. En un ciclo de tres años es raro ver rentabilidades negativas. El fondo 3 aún falta que se recupere, por la volatilidad del mercado accionario.

¿Cuál es la expectativa para lo que queda del año?

Es positiva. Gran parte de la afectación por la subida de tasas ya se dio. El mercado ahora está buscando un punto de equilibrio. Para adelante se tiene el acarreo del devengo de los intereses en los fondos de renta fija y la estabilización del mercado de renta variable. Por eso la segunda mitad del año debería ser un periodo de menos sesgo a la baja. El fondo 3 se va a recuperar completamente, aunque estamos sujetos a la volatilidad. Hay que tener paciencia, porque ya hemos demostrado en el 2008 y durante la pandemia que las inversiones se recuperan en periodos de dos a tres años.

¿Cómo se posiciona Prima con respecto a otras AFP?

En periodos de tres años, estamos primeros en el fondo 1. En el 2 estamos segundos y en el 3 aún por detrás. Nos hemos trazado al 2025 liderar en rentabilidad en los tres fondos y ser la mejor AFP en experiencia al cliente.

¿Cuál va a ser la estrategia para ser los primeros en rentabilidad?

La renta fija, a las tasas de interés a las que hoy se puede acceder, es sumamente atractiva. Poder asegurar ese devengo hoy contra un futuro, cuando muy probablemente a partir del próximo año veamos reducciones en tasas, la hace una apuesta válida, y nuestros portafolios van en esa línea. Eso no quita que no haya oportunidades en mercados de renta variable, pero, en general, hay una muy buena oportunidad en los mercados de deuda en moneda tanto local como extranjera.

¿Cómo van a mejorar en experiencia al cliente?

Nos hemos propuesto mejorar el NPS en 40 puntos al 2025. Hacia ello, hemos tenido una serie de iniciativas para escalar en agilidad empresarial. En lo que va del año, Prima AFP ha invertido S/ 2.9 millones en tecnología y migración de las aplicaciones a la nube. Desde el 2020, la inversión en ambos componentes suma más de S/ 15 millones. Por ejemplo, hemos constituido una tribu de negocios y transformación que se ha trazado cinco retos. Uno de ellos es trabajar en el traspaso digital de afiliados, para que la experiencia sea ágil y fácil. Queremos que la captura digital llegue a 40% en el 2025. Hoy estamos en 6%.

