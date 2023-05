Así lo anunció el CEO del holding, Gianfranco Ferrari, quien indicó que en el trimestre pasado se desplegó la evaluación estratégica de los negocios de banca de inversión y gestión de patrimonio. “Después de un 2022 caracterizado por la incertidumbre política en la región, el deterioro de la dinámica macroeconómica mundial y las nuevas tendencias de la industria, hemos realizado algunos ajustes importantes en la estrategia comercial de banca de inversión y gestión de patrimonio. En el futuro, nuestro estudio se centrará en el crecimiento rentable y sostenible”, dijo al presentar los resultados del grupo al primer trimestre.

“Centraremos nuestro crecimiento en los negocios más estables que generan comisiones, como la gestión de patrimonio y activos, junto con las capacidades transaccionales de los mercados de capitales para nuestros clientes, a diferencia de los volátiles negocios de banca de inversión”, añadió.

Al ahondar en el segmento de banca de inversión y la gestión patrimonial, refirió que el holding ha observado algunos negocios en los que no tiene ventajas competitivas y la relación costo-ingreso o los índices de eficiencia están muy lejos de los que muestran las otras marcas.

“Entonces, la idea es enfocarnos en los negocios donde tenemos ventajas competitivas en los mercados donde actuamos. Y, en ese sentido, seremos activos, no solo para hacer más eficientes y exitosos nuestros negocios, sino también para buscar crecimiento inorgánico”, dijo el timonel de Credicorp.

Al mismo tiempo, precisó que el grupo se retirará de algunos de los otros negocios para reducir costos operativos.

“Creamos una compañía que esperaba vientos de cola en la región y, en realidad, lo que esperamos en los próximos años son vientos en contra. Así que tenemos que adaptarnos”, enfatizó.

Economía se habría contraído en el primer trimestre

En el evento dirigido a inversionistas, el holding estimó que la economía peruana se habría contraído 0.4% en el primer trimestre por la conflictividad social y las intensas lluvias e inundaciones ocasionadas por el ciclón Yaku en marzo. Sin embargo, Gianfranco Ferrari sostuvo que con el gobierno entrante el país “está en una posición mucho mejor que hace seis meses”.

El escenario base de Credicorp es que la administración de Dina Boluarte concluirá en el 2026. Teniendo en cuenta la legislación actual, no espera elecciones antes de esa fecha.

Resultados del holding financiero

El CFO de Credicorp, Cesar Ríos, mencionó que el costo de riesgo de los créditos aumentará este año, en parte por eventos no previstos, como la agitación social y factores climáticos adversos, que se traducen en una desaceleración en las perspectivas macroeconómicas para el año. No obstante, las utilidades netas del holding subieron 18.1% en el primer trimestre, por los negocios de banca y seguros.

En busca de mejorar rentabilidad

Marco Contreras, Head Of Research at Kallpa SAB, sostiene que el holding financiero está buscando mejorar su nivel de rentabilidad, por lo que es bastante razonable que se disponga de determinados activos que no alcanzan dicho objetivo.

“El banco BCP es el activo más grande que posee Credicorp y, a su vez, el que mayor desarrollo y crecimiento aporta al holding (alrededor del 80% de las utilidades). Asimismo, en los resultados de este primer trimestre también han tenido beneficios bastante buenos en el negocio de los seguros. Esto último ha permitido compensar el bajo desenvolvimiento que ha tenido el área de microfinanzas con Mibanco”, comenta el especialista.

Añade que, a diferencia del área de banca de inversión, la de gestión patrimonial ha tenido un mejor desempeño trimestral impulsado por los buenos resultados de Prima AFP. “Esta empresa siempre ha sido una unidad de negocio rentable, ya que históricamente ha mostrado un retorno sobre patrimonio de alrededor del 30%”, afirma el analista.

“El negocio de banca de inversión lo desarrolla Credicorp Capital y ya que esta empresa está aún en proceso de crecimiento, el retorno sobre patrimonio de dicha unidad ha sido, hasta ahora, de un dígito. Esto, entre otras cosas, porque últimamente el mercado de M&A ha estado muy poco dinámico”, refiere Contreras.

LEA TAMBIÉN: BVL rebalancea índice de sostenibilidad ESG con la salida de tres empresas