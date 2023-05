Estas reservas totalizaron US$ 74,591 millones al cierre de abril, cifra menor en 1.81% a la del mismo período del año previo (US$ 75,969 millones). Aunque desde fines del año pasado, las RIN aumentan en 3.8% o en US$ 2,708 millones.

La autoridad monetaria detalla que el 80% del portafolio actual en que están invertidos los activos internacionales del BCR son valores (bonos) de corto y largo plazo emitidos por el Tesoro de EE.UU., el Banco de Pagos Internacionales (BIS), organismos supranacionales, entidades públicas extranjeras y otros títulos con respaldo soberano de gobiernos.

Asimismo, el 17% lo conforman depósitos en divisas bajo las modalidades a la vista y a plazo en bancos del exterior, y solo el 3% es oro.

Precisamente, las inversiones en oro se han mantenido constantes durante los últimos 12 meses. Sin embargo, en ese periodo los depósitos que el BCR tiene en entidades financieras extranjeras se redujeron en US$ 5,602 millones (-31.6%) a US$ 12,115 millones.

Contrariamente, las inversiones en valores soberanos se incrementaron en US$ 4,383 millones (8.4%), al pasar de US$ 52,213 millones en abril del 2022 a US$ 56,596 millones en igual mes del presente año.

¿Por qué se reducen las inversiones del BCR en depósitos y aumentan en bonos de EE.UU.?

Enrique Diaz, presidente de la consultora financiera MC&F, sostiene que estas variaciones responden a una estrategia de portafolio y de liquidez de la entidad monetaria.

“Hemos vivido meses muy complejos de inestabilidad política, y la variable que más se ha movido al ritmo de ese contexto de incertidumbre ha sido el tipo de cambio. Entonces, para que el BCR pueda reducir la volatilidad del tipo de cambio realiza operaciones de mercado abierto que le permiten comprar y vender dólares (según las circunstancias)”, detalla.

“Por ejemplo, para vender dólares la entidad ha echado mano se sus activos más líquidos que son los depósitos. Por esa razón es que la reducción en los depósitos en el exterior se condice con una estrategia de manejo de liquidez”, manifiesta.

En cuanto al aumento de la inversión en valores, el ejecutivo indica que si bien al subir las tasas de interés el precio de los bonos bajó, tarde o temprano dicha situación se revertirá.

“Ese escenario resulta interesante para el manejo del portafolio. Por ello, durante el último año lo que ha hecho el Banco Central es adquirir los valores relativamente baratos con miras a que ocurra una apreciación en el futuro”, dijo.

Asimismo, afirmó que la inversión en valores del BCR se concentra principalmente en bonos del Tesoro de los EE.UU., pues dichos instrumentos son la alternativas más segura tanto en términos crediticios como en riesgo de liquidez.

No suele ocurrir lo mismo con otros instrumentos de entidades diferentes, acotó.

Bonos de EE.UU. pueden revalorizarse

Paul Rebolledo, gerente de valuación financiera de PiP Perú, sostiene que el incremento en el monto de los valores que el BCR mantiene en el exterior se ha dado por dos razones.

La primera tiene que ver con un efecto valorización, pues las expectativas de tasas de interés de largo plazo están disminuyendo, lo que genera un incremento en el precio de los instrumentos de renta fija (bonos).

“Se debe tener en cuenta que los incrementos de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) se dan en el tramo corto de la curva de rendimientos. Sin embargo, dicha curva también contiene expectativas de tasas de interés, las cuales son menores en el largo plazo”, señala Rebolledo.

Refiere, además, que por una estrategia de inversión, el BCR ha invertido en más bonos soberanos, sobre todo de EE.UU., con miras a que en el futuro se revaloricen aún más.

