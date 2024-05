A inicios de año, los precios de los metales preciosos e industriales se impulsaron debido a un posible recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), pero en los siguientes meses estas cotizaciones tendrán una consolidación o corrección, es decir, podrían retroceder ligeramente, indica el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

Durante los primeros meses del 2024, se dieron factores adicionales que aumentaron la cotización de estas materias primas. En el caso de los metales preciosos, los mayores precios se debieron a la intensificación de conflictos geopolíticos en Medio Oriente, compras especulativas y los altos niveles de inflación en Estados Unidos, mientras que los metales industriales reportaron alzas en los precios por la recuperación China tras los feriados del Año Nuevo Lunar y mejores indicadores económicos.

Aunque se espera que el factor que mantendría la evolución positiva en los precios de los metales sería el eventual recorte de tasas por parte de la Fed, que se espera que sea menor a lo esperado, el reporte de Scotiabank advierten que el aumento de precios se está agotando.

Oro y plata

Por ejemplo, en lo que va del año, el oro ha subido 12.7% a US$ 2,325, pero en promedio la cotización sería de US$ 2,150 para el cierre del 2024 y de US$ 2,050 para el 2025.

“Técnicamente, las alzas se están agotando y el oro debería entrar en un periodo de corrección y luego consolidación para que la subida sea sostenida”, sostienen.

Las primeras correcciones en el precio del oro se vieron en la cuarta semana de abril, pero luego se dio un rebote, que aún está por debajo del nivel máximo alcanzado. Esto suma al hecho de que su subida inicial se debido a un incremento de factores especulativos.

Pese a la corrección, se espera que los precios sigan en esos niveles elevados ante las compras físicas de oro por parte de los Bancos Centrales y la mayor demanda por joyería, principalmente de China e India, sumado a la demanda de oro como activo refugio.

Un caso similar es el de la plata, que subió 14.8% a US$ 27.3 por onza en lo que va del 2024. Para el cierre de este año se proyecta un precio promedio de US$ 24.75 y en el 2025 caería a US$ 24.

Este metal normalmente sigue la dinámica del oro, por lo que también está pasando por un proceso de corrección y consolidación. A esto se suma el déficit de oferta que tiene el mercado, lo que mantendría al precio de la plata en el rango promedio que tiene en los últimos dos años.

Metales industriales

Los metales industriales también pasarían por una corrección de precios luego de las fuertes alzas de abril debido a que el impulso también se debió a un factor especulativo. Según indican, el precio venía subiendo debido a que se anticipaba una oferta escasa y una demanda creciente, relacionada a la transición energética.

Si bien aún se espera que estos factores se den en un mediano y largo plazo, en el corto plazo se prevé una corrección en la cotización. El cobre, que subió 11.7% a US$ 4.49 por libra durante el año, bajaría a US$ 4.10 por libra al cierre del 2024 y tendría una corrección a US$ 4.05 en el 2025.

Mientras que el zinc, que subió 8.6% a US$ 1.30 por libra en lo que va del año, se promediaría a US$ 1.22 al finalizar el 2024 y subiría ligeramente a US$ 1.25 por libra en el 2025. En el caso de este metal, que había dejado de ser tan rentable, la recuperación del precio dependerá de la demanda china y de la reapertura de las fundiciones en Europa, que han estado operando a menor capacidad o fueron puestas en periodo de mantenimiento.

