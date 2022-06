En marzo último el Gobierno dictó un decreto supremo que incluyó al gas licuado de petróleo a granel (GLP-G) -entre otros derivados- dentro del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) por un periodo de 90 días, el cual vence en el presente mes.

En tal sentido, se supo que el congresista Segundo Montalvo (PL), miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, remitió un oficio a la titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Alessandra Herrera, para que evalúe ampliar dicha norma (D.S.002-2022-EM) a fin de mantener al GLP a granel dentro del FEPC.

De no ampliarse ese decreto supremo, el GLP-G automáticamente quedaría fuera del FEPC y, por consiguiente, expuesto a los precios del mercado internacional.

Alza

De darse este escenario, según Rafael Laca, especialista en temas energéticos, el precio del GLP-G podría subir un 5%.

Ello, sustentado en que hoy el precio al por mayor de ese gas ofrecido por Petroperú es 4% menor que el precio de referencia internacional, precisamente por recibir el subsidio del FEPC .

Pero además se basa en el hecho de que esa empresa aplica precios ex planta a derivados no subsidiados por el FEPC, que resultan hasta 14.7% más altos que el precio de referencia internacional, según cifras del último informe de Osinergmin.

El GLP-G es empleado no solo por vehículos, sino además por comercios e industrias.

Impacto fiscal

Más allá de la solicitud congresal de extender la inclusión del GLP-G en el FEPC, vale recordar que tal decisión recae sobre todo en el MEF. Además, cuando se incorporó a ese gas en el fondo de subsidio en marzo, se estimó que si el precio del crudo se mantenía en US$ 100 el barril, el costo fiscal de tener el citado gas y otros derivados bajo ese fondo sería de S/ 915 millones por año.

No obstante, hoy el crudo WTI, usado como referencia para el Perú, supera los US$ 120 en promedio, y según Macroconsult, no hay previsiones de que vaya a reducirse, sino que se mantendrá alto el resto del año.

Riesgo

Otro factor que puede incidir en elevar los precios del GLP, según Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos, es el riesgo de que la producción de ese derivado no pueda ser trasladada en buque desde la planta de producción de Pluspetrol en Ica al Callao, debido a la ocurrencia más frecuente de oleajes anómalos.

Señaló que la frecuencia de cierres en los puertos ha pasado de un promedio de 300 días acumulado anual en años anteriores, a 800 días por año actualmente, lo cual puede llevar a un incremento de las importaciones de GLP a un mayor precio en el mercado internacional.

Menor producción

A esta situación se suma el hecho que la producción nacional de líquidos de gas natural (del cual se extrae GLP, entre otros derivados) viene sufriendo una reducción constante, según observó Diego Rosales, especialista de Macroconsult.

Señaló que según proyecciones de la agencia Perupetro, para el 2022 la producción de líquidos de gas natural de los seis lotes que lo producen en el país caerá sostenidamente en los siguientes 4 años (ver cifras y datos).

Esa situación, en el caso del yacimiento Camisea, indicó Rosales, se debe a que la continua reinyección de gas natural extraído pero no consumido (por falta de suficiente demanda en el mercado local), hace decaer la capacidad de extracción de los líquidos de gas, que sustentan nuestro abastecimiento de GLP.

Cifras y datos

Lote 88 . Su producción de líquidos de gas natural caería 3.27% este año, y en 17% al 2025, estima Perupetro.

. Su producción de líquidos de gas natural caería 3.27% este año, y en 17% al 2025, estima Perupetro. FEPC. Solo en marzo, el subsidio al GLP le costó S/ 80 millones al fisco.

Solo en marzo, el subsidio al GLP le costó S/ 80 millones al fisco. Reinyección. Un 20% del gas natural extraído de Camisea se reinyecta por falta de consumo local.

Costo de producción de mypes se podría elevar

Una posible alza en el precio de GLP a granel, no es el único factor que podría afectar la producción de las mypes, según advirtió Rafael Laca, especialista de la consultora Enerkory.

Explicó que el Ministerio de la Producción elabora un proyecto de ley para que las plantas del sector manufacturero dejen de utilizar petróleo industrial (por sus altos niveles de contaminación) para usar solo gas natural.

Sin embargo, el especialista indicó que ello podría afectar particularmente la pequeña empresa industrial, porque esta aún no puede acceder al gas natural debido a sus altos costos de conexión, y a que el subsidio del Estado solo cubre el uso doméstico.