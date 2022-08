Según Carlos Casas, exviceministro de Economía, dependiendo de la magnitud de la política y cómo esta pueda afectar los precios, el Banco Central de Reserva (BCR) podría intervenir a través de una mayor tasa de política monetaria.

Cabe indicar que, con el objetivo de anclar las expectativas de inflación y que esta retorne a su rango objetivo (1% y 3%) en el segundo semestre del 2023, el BCR ha aumentado su tasa de referencia trece veces hasta llegar al 6.5%, nivel que para algunos analistas sería el que se mantenga hacia finales de año hasta que pueda bajarse en el siguiente.

“El hecho de que se esté hablando de una recesión, se entiende como una justificación para poder impulsar el gasto fiscal, en un contexto donde se estaría restringiendo la oferta. Esto nos llevaría a un mayor déficit (fiscal) y sumaría a las presiones inflacionarias que vienen desde fuera, lo que podría llevar al BCR a responder subiendo nuevamente su tasa. Va depender de cuanto sea o qué tan fuerte es el impulso fiscal”, indicó.

En relación a ello, el exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señaló, en su cuenta de Twitter, el contraste en los aumentos de la tasa de referencia y el anuncio del MEF respecto a una política expansiva.

David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, señaló que el BCR sí podría evaluar el impulso fiscal para un futuro movimiento hacia arriba en sus tasas.

“Aún no está clara la situación respecto a la magnitud de la política, pero si se identifica que este factor es explicativo de la inflación, el BCR va a actuar. El mayor acceso a liquidez a través de los (retiros) de los fondos de pensiones y CTS, es un hecho que tomó en cuenta el banco central, y podría ser una situación similar con una política expansiva, pues puede afectar a los precios. Seguro se tendrá más detalles en la presentación del Marco Macroeconómico Multianual”, apuntó

Casas mencionó que, a pesar de que no hay detalles sobre la política expansiva a tomar por el MEF, se tiene que evaluar si esta tendría el impacto deseado en el producto, pues gran parte de la explicación de las acotadas proyecciones de crecimiento pasan por el pesimismo de la empresas.

“Hay riesgo de que caigan en saco roto, pues se puede dar más facilitarles o recursos a los gobiernos subnacionales, pero existe el riesgo de corrupción y de poca eficiencia. Por otro lado, se pueden aligerar los costos al sector privado, pero las empresas siguen pesimistas, lo que terminaría en que no se realice el gasto en inversión. Tienen que definirse otros temas antes, que claramente están vinculadas a la esfera política y la incertidumbre que genera. Lo peor que podría ocurrir es que bajen impuestos o se aumente el gasto corriente (salarios), pues esto tendrían un carácter más permanente”, anotó.

Déficit fiscal sube

El déficit fiscal (acumulado a doce meses) pasó, según datos del BCR, subió de 1% en junio a 1.2% en julio. David Tuesta señaló que este registro alcanzaría un rango entre 1.6% y 1.9% en el presente año, y que tenga niveles similares en el 2023.

Explicó que hacia el 2026, no se espera que se llegue a una convergencia del 1%.

Cabe indicar que el Poder Ejecutivo oficializó este jueves 4 de agosto la Ley que dispone la adecuación a las reglas macrofiscales para el sector público no financiero. Ante ello, el déficit fiscal anual del sector público no financiero, para los años fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026, no debe ser mayor a 2.4%, 2%, 1.5% y 1% del PBI, respectivamente.

“El déficit estructural de Perú, si se quita el efecto de los precios elevados de los metales, para el 2022 está alrededor 2.3%. Entonces el 1.6% es un nivel de desviado por el tema de las cotizaciones de los precios internacionales, fundamentalmente por el precio del cobre. Hacia el 2026 es posible que se tenga un déficit estructural alrededor del 2%, entonces un pronóstico de déficit de 1% posiblemente se tenga que corregir en algún momento”, apuntó Tuesta.

