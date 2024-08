El Poder Judicial anunció que este mes se otorgará un bono a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que perciban salarios inferiores a S/ 1,950. Esta medida busca apoyar a los empleados que forman parte del sistema judicial y mejorar sus condiciones económicas.

Según informó el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, el bono forma parte de los esfuerzos por reconocer y compensar a los trabajadores que reciben las remuneraciones más bajas. El beneficio se entregará a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos, asegurando que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

La decisión se enmarca en una serie de medidas adoptadas para fortalecer el sistema judicial peruano y garantizar mejores condiciones laborales para su personal. Esta iniciativa es un paso más en el compromiso del Poder Judicial de mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar de sus empleados.

Mediante un comunicado se señala que el Congreso de la República autorizó al Poder Judicial “el otorgamiento extraordinario y por única vez, en este mes de agosto, de una asignación extraordinaria de S/ 7,000 a favor de los trabajadores bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa (CAS), que perciben una remuneración igual o menor de S/ 1,950″.

Para el cumplimiento de esta medida, se autoriza, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2024, al PJ a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, hasta por la suma de S/ 21′427,000 en la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

Asimismo, agrega que la asignación no tiene carácter remunerativo, no está afecta a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable, ni forma parte de los beneficios laborales.

Finalmente, se señala que “el personal beneficiario debe encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y, además , contar con vínculo laboral vigente al momento del otorgamiento de la compensación”.