A nivel nacional, cerca de tres de cada 10 peruanos están en situación de vulnerabilidad. El reporte de “Evolución de Pobreza Monetaria” indica que un 31.8% de la población nacional es vulnerable, es decir, alrededor de 10.8 millones de peruanos logran cubrir una canasta básica de consumo, pero no cuentan con suficiente margen económico para soportar shocks financieros .

Si bien la cantidad de peruanos en situación vulnerable aumentó solo en 0.4 puntos porcentuales, esta es la primera vez que este índice sube desde 2020. Entre 2021 y 2023, la vulnerabilidad venía disminuyendo.

Carolina Trivelli, economista y ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, precisó que el ensanchamiento en la población vulnerable se debe a que la línea de la pobreza es muy volátil.

Es decir, pese a que el año pasado el nivel de pobreza se redujo por una recuperación del mercado laboral y de la caída de la inflación, esto no garantiza que todos lo que dejaron de ser pobres tengan una situación económica asegurada.

“Ante cualquier cambio pueden caer de nuevo. No es que aquellos que salieron de la situación de pobreza tienen activos, seguro y un empleo formal (…) Tener un sol más que la línea de pobreza no significa que ahorres o te des un gusto, solo significa que puedes alimentarte, pagar el transporte, agua y luz”, explicó a Gestión.

Estos riesgos, indicó, están asociados a que, en su mayoría, estos hogares obtienen sus ingresos en el sector informal y a que tienen altas tasas de dependencia .

Esto quiere decir que basta que el principal generador de ingresos falte por enfermedad o accidente, o que una madre tenga que dejar de trabajar para cuidar a un adulto mayor o a sus hijos, para que la familia cruce la línea de la pobreza.

¿Cuáles son las regiones con más riesgo?

Cajamarca, Loreto, Huánuco, Pasco y Puno no solo son los departamentos con los mayores niveles de pobreza en el 2024, sino que también tienen la mayor población con riesgo de caer en esta situación. En estas regiones entre 33.6% y 37.4% de sus habitantes se encuentran en condición de vulnerabilidad monetaria .

Para Trivelli, el problema radica en dos factores estructurales: la alta ruralidad y la baja dotación de activos, condiciones hacen que, si ocurre una emergencia, los hogares no tengan cómo sostenerse.

“ Son hogares muy vulnerables porque no tienen activos, porque no tienen tanta diversificación de fuentes de ingreso, totalmente informales, y además están sujetos al clima. No tienen capital que los respalde (como un vehículo o una casa bien construida), ni acceso a servicios mínimos. Si no tienes agua segura, es más probable que te enfermes y eso implica gastos y pérdida de ingresos”, sostuvo.

En tanto, Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, explicó que estas regiones con mayor cantidad de población vulnerable vienen experimentando un bajo desempeño económico.

Por ejemplo, en Cajamarca, una de las principales actividades económicas es la agricultura, que ha enfrentando mucha volatilidad.

“Al tratarse de una economía fundamentalmente agropecuaria, con agricultura tradicional de bajos ingresos, la población está expuesta a un mayor riesgo de pobreza cuando el sector va mal”, refirió.

En el caso de Pasco, actualmente, se observa un nivel de actividad menor que hace casi 20 años, por lo que está estancada, impactando directamente en su capacidad de generación de ingresos.

“Es un tema bastante más estructural. Hace varios años que están en una trayectoria hacia la baja no solamente en actividad económica, sino también en población. Eso genera un círculo vicioso en contra de los habitantes que se quedan en la región”, sostuvo.

¿Podría la pobreza seguir cayendo este año?

Recientemente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó que se espera una reducción de la pobreza el próximo año. Al ser consultado por Gestión, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, , precisó que el crecimiento económico proyectado de 3.2% junto a una inflación controlada en torno al 2% permitirían una caída de los niveles de pobreza .

“Esa reducción de los precios de los alimentos que se dio en 2024 también se espera que se den en 2025. Tiene que ver con el proceso de reversión de los choques fuertes que tuvo el sector agropecuario en el 2022 y 2023 y que elevaron la tasa de pobreza. Entonces sí se esperaría, por tanto, que la pobreza se vuelva a reducir este año”, comentó.

Tanto Trivelli como Odar coincidieron en que una leve mejora en la economía podría traducirse en una pequeña reducción adicional de la pobreza en 2025, siempre que se mantengan condiciones favorables como un crecimiento económico cercano al 3%, baja inflación y la ausencia de eventos climáticos severos.

“Si se cumple todo eso, seguro veremos otra reducción de un punto o punto y medio en la tasa de pobreza en este año”, proyecta Trivelli.

Por su lado, Odar estimó que con las proyecciones actuales del PBI, la tasa de pobreza podría pasar bajar a entre 26.8% y 27.3%, mientras que el nivel de vulnerabilidad estaría en un rango similar al de este año.