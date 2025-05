A excepción de tres regiones, el resto (incluye Callao, Lima provincias y Lima Metropolitana) redujeron el porcentaje de pobreza. Ayacucho (-6.6 pp), Huancavelica (-6.1 pp), Junín (-5.8 pp) y Madre de Dios (-5.5 pp) se posicionaron entre las que más redujeron su incidencia de pobreza frente al 2023.

Por el contrario, la que tuvo la variación más adversa durante el 2024 fue Arequipa, al pasar de 13.9% a 15.8%, casi dos puntos más. En el 2023, esta región fue la tercera con la menor incidencia y, ahora, pasó a la quinta ubicación, por detrás de Ica, Moquegua, Madre de Dios y Lambayeque.

Factor Arequipa: ¿por qué aumento la pobreza?

Julio Cáceres, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, explicó que los sectores de minería y la agroindustria son los principales motores de esta economía, por lo que su menor impulso, durante el año pasado, habrían incidido en este resultado de incremento de la pobreza.

“Fundamentalmente, en la región tuvimos un rezago en la reactivación de la economía desde inicios del 2023. Entonces, Arequipa se paralizó y aún no nos recuperamos del todo”, comentó.

Cáceres indicó que también habría incidido en el resultado del año pasado que no se tiene la ejecución de nuevos proyectos de envergadura. Así, se refirió, como los últimos (que aún no despegan), a los mineros Tía María y Zafranal. También mencionó que no tuvieron la ejecución de más proyectos de viviendas sociales en los últimos años.

Victor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, comentó que el resultado de esta región se presta particular y habría respondido a su débil dinamismo económico. “En el 2024, se afectó por la falta de crecimiento económico: tuvo varios trimestres en negativo y eso termina pasando factura”, indicó.

En general, el economista indicó que hay una relación directa entre mayor crecimiento económico y reducción de pobreza. Sin embargo, observó que esta no puede sostenerse en factores como el gasto público por su insostenibilidad en el largo plazo.

Norma Correa, experta en política social y desarrollo de la PUCP, señaló que el incremento de pobreza en Arequipa, pese a su buena posición social y económica, manda una alerta de que se tiene que buscar el impulso de las economías con mejoras sostenibles. “Es importante mirar la evolución de las actividades económicas”, apuntó.

Mayor incidencia de pobreza por regiones

Pese a las variaciones, cuando se revisa la incidencia de la pobreza como tal, Cajamarca (45%) aún es la región más pobre en el país. Le siguen Loreto (43%), Puno (39.9%), Pasco (.9%), Huánuco (39%), Callao (33.9%), Huancavelica (33.4%), Ayacucho (32.8%), Piura (31.9%) y La Libertad (30.2%).

Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló, asimismo, que en 18 de las 25 regiones del país, la pobreza se mantiene por encima de los niveles prepandemia.