El monto inicial fue de S/ 11,959 millones, según el costo que arrojó el estudio de preinversión de la Carretera Central, el mismo que se sustenta en la propuesta presentada hace seis años por el Gobierno Regional de Junín.

PMO Vías afirma, en diálogo con Gestión, que se está planteando un nuevo trazo por el que pasará la autopista, dado las falencias halladas en la propuesta de Junín.

Un punto a precisar es que aún no desea hacer público el costo del nuevo trazo hasta que se aprueba el expediente final de revisión de perfil y trazo consolidado, el que fue presentado el último 5 mayo. Al respecto, el MTC adelantó -en la víspera- que en junio se le daría su luz verde, mientras que, a la par, se está gestionando con el MEF su presupuesto.

En exclusiva, este diario conversó con Silmara De Assis, directora de PMO Vías, y Marc Chassande, gerente de Proyecto de la Nueva Carretera Central también de la PMO.

Hace cinco semanas se presentó ante Provías Nacional el expediente final de la revisión del perfil y trazo consolidado de la Nueva Carretera Central. ¿Este es un trazo nuevo o pasa por la ruta actual o por la planteada por el Gore Junín?

Silmara De Assis: Es un trazo nuevo. Vale recordar que hay una norma, específicamente la Ley 30568, de 2017, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la nueva autopista Central para descongestionar la vía actual. Tuvimos que seguir esta ley la. A la par, si bien existía un estudio de preinversión (hecho sobre la base del planteamiento del Gore Junín), en su momento Provías Nacional y el MTC, detectaron algunas falencias respecto a este trazo. Dentro del contrato Gobierno a Gobierno (con Francia) lo que se hizo fue revisarlo así como verificar las falencias que tenían y resolverlas, ¿de qué forma? buscando un trazado alterno .

Marc Chassande: El trazo del estudio de preinversión contenía, por ejemplo, problemas arqueológicos, así como afectaciones prediales, de plazos, entre otros. Por ejemplo, planteaba un túnel de 9 kilómetros que nos iba a tomar hasta 2031, que es el plazo que tenemos con el Gobierno peruano del acuerdo G2G. Era difícil o imposible de cumplir. Entonces se tenía que buscar un trazo que cumpliera con los objetivos de la ley y que pueda realizarse en los plazos contractuales del G2G con el Estado Peruano.

¿Cuál es el nuevo trazo de la Carretera Central? ¿Por qué zonas pasará?

Marc Chassande: Este nuevo trazo tiene aproximadamente 185 kilómetros. Inicia conectándose en la zona de Ate, en la Ramiro Priale. Posteriormente, cruzamos la zona de Santa Clara, en Ate, y pasamos con un túnel de 5 kilómetros, de Ate a Cieneguilla. Vale aclarar que no pasamos por zonas urbanas, nos quedamos a media ladera, justamente para evitar afectaciones prediales. Cruzamos el valle de Lurín, por un viaducto, para llegar a la quebrada Tinajas en la que tampoco hay muchos impactos prediales. Pasamos por encima del rio, cruzamos perpendicularmente el valle Lurín para -justamente- no afectarla. Subimos por Las Tinajas y llegamos a la parte alta de Santo Domingo de los Olleros, subimos por Huarochiri, siempre por la parte alta, en zona en la que no hay afectaciones de áreas agrícolas ni prediales y llegamos a la zona de San Mateo. Arriba con varios viaductos y túneles, pero siempre de menos de 3 kilómetros en esta zona y llegamos a Yauli, donde nos conectamos de nuevo con la Carretera Central actual.

Nuevo trazo de la Carretera Central. Foto: PMO Vías

El nuevo trazo de la Carretera Central pasa por la quebrada de Las Tinajas. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP-Lima) alertó que es zona de huaicos. ¿Se ha tomado en cuenta ello?

Marc Chassande: Es totalmente cierto, que es una zona de huaicos. Hay un informe del Ingemmet, en el que se recomienda algunas técnicas para poder realizar infraestructura, por el contrario, no impide ninguna. No desconocemos este problema. Sabemos cómo tratarlo ya que es parte de la experiencia técnica internacional que brinda el G2G. Hay forma de tratarlo. No va a impactar a la Carretra Central. Los sismos también están considerados. Además, estamos integrando resiliencia al cambio climático.

¿Cuánto es el costo que va a demandar la nueva Carretera Central? La propuesta del Gore Junín tiene un costo de S/ 11,959 millones. El CIP-Lima nos indicó que es el doble por el número de obras que incluye.

Silmara De Assis: El presupuesto de la nueva Carretera Central fue entregado el 5 de mayo a Provías Nacional y nos han hecho observaciones a nivel técnico, que están siendo levantadas entre esta semana y la siguiente . Una vez que sea aprobado se podrá hacer público su contenido y, por tanto, su costo. Sin embargo, (su costo) no será (similar) al presupuesto de (Gore) Junín, porque está es una autopista de primera generación. Una carretera de montaña, que será la primera de Perú, y con un nivel de seguridad óptimo, que tiene que estar dotada de muchos elementos como viaductos, túneles, puentes y muros de contención, que es lo que encarece la obra . Para nosotros antes que la conectividad, lo más importante es la seguridad vial, por lo que todos los materiales que se van a usar serán de primera generación.

Marc Chassande: Es importante ver no solo el costo, sino también el beneficio y la rentabilidad que genera el proyecto. Ello se denota en el desarrollo que va a traer esta inversión, que es elevada , ya que será una de las autopistas más grandes de Sudamérica, que tiene una inversión (elevada) y (que) necesita voluntad para realizarse, al ser necesaria, la que se hará con los mejores estándares. La nueva carretera contará con 32 kilómetros de túneles, incluyendo 7 túneles de más de 1 kilómetro; 18 kilómetros de viaducto y 18 kilómetros de muros de contenciones . También con ocho intercambiadores a desnivel, cinco áreas de descanso y tres de servicio.

Este costo elevado, ¿está dentro del presupuesto del MEF?

Marc Chassande: Lo que está previsto son casi S/ 12,000 millones, es decir, cerca de S/ 11,959 millones que proviene del estudio de preinversión del Gore Junín. Este costo data del 2017. Un presupuesto que tendrá que ser actualizado ante un nuevo trazo, con precios actuales y con las estructuras que tiene.

Silmara De Assis: Tengo entendido que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya está gestionando ante el Ministerio de Economía y Finanzas (el nuevo presupuesto).

El nuevo trazo de la Carretera Central ¿cuenta con un estudio tráfico? Al respecto, el alcalde de Cieneguilla ha mostrado su descontento alegando su temor de un incremento en la carga de vehículos sobre su ciudad.

Marc Chassande: El estudio de tráfico ya fue entregado junto con la revisión del perfil. Lo que hemos hecho es un estudio de tráfico, que no es un estudio de proyecciones sino de modelo de tráfico. Este arrojó que la mayor carga de tráfico pesado viene de Huánuco, el 38%, seguido de Huancavelica, el 27%, y Pucallpa, el 25%. En menor medida de Yauli, apenas 10%. La Oroya, ciertamente, es el punto de convergencia de todos los tráficos que vienen de distintas regiones.

-Estudio definitivo de ingeniería-

¿Como avanza la liberación de interferencias y predios? ¿Estará a cargo del MTC?

Silmara De Assis: La Carretera Central es un mega proyecto, de 185 kilómetros, en la que es imposible que no existan impactos prediales. Lo que se buscó, es que sean lo mínimo posible.

Marc Chassande: De acuerdo al contrato G2G, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de la liberación de predios e interferencia . El Estado peruano es el titular del proyecto y quien tendrá que pagar a los afectados, pero nosotros nos encargamos de la liberación. Antes de llegar a las expropiaciones, hay todo un proceso. Primero son las adquisiciones, ya que las expropiaciones se dan cuando no hay un acuerdo.

¿De cuántas adquisiciones estamos hablando?

Marc Chassande: Estamos realizando un prediagnóstico, pero este se define con un trazo definitivo. La revisión del perfil (entregado el 5 de mayo) no es un trazo definitivo. Es un estudio muy robusto, con un trazo consolidado. La revisión del perfil se ha hecho con datos primarios ya que tiene un estudio topográfico, un modelo de tráfico, ensayos de geotecnia, topografía con modelo digital, en fin, tenemos muchos datos que nos permiten un trazo aterrizado, así como certeza en las posibilidades técnicas del proyecto y las afectaciones. Esa es una diferencia de este tipo de contrato (G2G), que son de tipo FIDIC, que nos permite en fast track, antes del del estudio definitivo de ingeniería, que estará para fines de 2024.

¿El 2024 se definirá el trazo definitivo de la Carretera Central?

Marc Chassande: Este trazo (presentado en la revisión de perfil), en realidad, no tiene por que cambiarse mucho . Aunque, si bien, no hay un estudio definitivo, todavía falta datos de geotécnica, de tráficos en algunas zonas urbanas.

Silmara De Assis: La licitación para el Estudio Definitivo de Ingeniería se hará en dos semanas. Hay cinco grandes consorcios interesados. Cuando salga la licitación, vamos a entregar un perfil (ahora en evaluación por Provías) con los mayores estudios y datos, por lo que los cambios van a ser mínimos. Con ello se gana tiempo.

Tras el Estudio Definitivo de Ingeniería, ¿empezarán las obras?

Silmara De Assis: Una vez que se apruebe el perfil, pasamos analizar las ofertas para del Estudio Definitivo de Ingeniería. En julio se firma con el consorcio ganador, luego se le entregará el perfil aprobado por Provias para que sirva de base, el que deberá estar listo a fines de 2024 e iniciar obras el 2025. Entre febrero o marzo de 2025.

Marc Chassande: La meta es firmar con los contratistas de obras a inicios de 2025. Eso no quiere decir que las obras serán ese año, ya que hay una preparación previa como movilización de maquinaria y personal, además no será un solo contratista el que realizará la Carretera Central, sino que serán varios consorcios internacionales y locales. La obra será entregada al Estado peruano en 2031. El tiempo es ambicioso (6 años), pero cumpliremos con los plazos previstos.

Marc Chassande: "La meta es firmar con los contratistas de obras a inicios de 2025. Eso no quiere decir que las obras serán ese año, ya que hay una preparación previa como movilización de maquinaria y personal". Foto: Difusión

Silmara De Assis: "El presupuesto de la nueva Carretera Central fue entregado el 5 de mayo a Provías Nacional y nos han hecho observaciones a nivel técnico, que están siendo levantadas entre esta semana y la siguiente". Foto: Difusión

