La canadiense Bear Creek Mining avanza en una serie de actividades rumbo al desarrollo de su mina de plata Corani (Puno), cuyo capital inicial asciende a US$ 579 millones. Así, en el 2024, la empresa apunta a iniciar las obras tempranas y construcción del proyecto, que sería uno de los más grandes de su tipo en el mundo.

Para alcanzar dicho objetivo, la compañía continuó con un programa geometalúrgico en la zona en el tercer trimestre de 2023 y los trabajos de perforación, tala, corte y ensayo fueron completaron. Ahora, la selección de muestras, envío y pruebas metalúrgicas comenzarían en Canadá el cuarto trimestre de 2023.

Sin embargo, Bear Creek Mining adelantó que los resultados de las pruebas generales de la perforación coincidieron en gran medida con el modelo existente en Corani, yacimiento que además tiene recursos de plomo y zinc.

En su momento, la compañía destacó que dicho proyecto tendrá la capacidad de producir cerca de 10 millones de onzas de plata al año. En otras regiones del mundo, los prospectos apuntan a 5 millones o 6 millones de onzas al año, mencionó.

Inversiones

Durante el tercer trimestre del 2023, Bear Creek Mining incurrió en gastos de US$ 2.2 millones, superior a similar lapso del año previo (US$ 1.2 millones). En el periodo acumulado de enero a septiembre, la inversión llegó a US$ 5.7 millones (2022: US$ 5 millones).

Si bien las mayores inversiones se han destinado este año a salarios y consultoría, un rubro que aparece el 2023 es perforaciones. De enero a septiembre del 2022, no se registró un gasto en dicha actividad, pero el presente año ascendió a US$ 581,000.

Para financiar la construcción del proyecto Corani, la empresa continúa investigando alternativas de financiamiento.

LEA TAMBIÉN: Sandstorm recibirá regalía de mina Corani tras acuerdo con Bear Creek

El proyecto Corani

El proyecto de plata, plomo y zinc Corani, de propiedad absoluta Bear Creek Mining, está ubicado en la cordillera de los Andes, en Puno, a aproximadamente 4,800 metros sobre el nivel del mar. Consta de 12 concesiones mineras que forman un bloque contiguo de aproximadamente 6,000 hectáreas.

Durante todo su tiempo de operación, la mina produciría un promedio de 9.6 millones de onzas de plata por año, con un procesamiento de mineral de 27,000 toneladas por día. El retorno de la inversión está proyectado en 2.4 años.

LEA TAMBIÉN: Bear Creek busca reanudar actividades en Corani y planea perforaciones para el 2023

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.