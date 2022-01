Una nueva controversia surge alrededor del Pisco, la bebida bandera peruana, y es que productores de Ica y Arequipa, que poseen la Denominación de Origen Pisco (DO Pisco), viajaron a Chile para un nuevo concurso de bebidas espirituosas, participando en la subcategoría “Pisco Peruano”, dejando abierta la posibilidad que existe Pisco de otros países.

El evento llamado Catad’or recordó a los productores de los valles de Lima, Ica y Arequipa lo que pasó con el Concurso Mundial de Bruselas en el 2017, por lo que expresaron su “profunda indignación” rechazando la participación en una categoría de “Pisco Peruano”.

Ahora, el hecho se ha extendido a Indecopi, entidad que a través de una misiva ha indicado que iniciará la investigación sobre la participación de los productores en este evento. (Ver detalles líneas abajo)

Escenario

El problema nace por la controversia que tiene Perú con Chile para el reconocimiento internacional de la DO Pisco, teniendo al Perú como único productor de Pisco, en tanto que Chile valida que existen hasta dos países productores de Pisco.

A diferencia del año 2017 en la que los productores de Pisco no participaron en el Concurso Mundial de Bruselas, en este caso si llegaron a competir en el evento, incluso obteniendo medallas de Gran Oro, Oro y Plata, pero en la categoría “Pisco Peruano”.

“Dicha participación es totalmente atentatoria contra la DO Pisco, ya que va en contra de todo principio y valores tradicionales en torno al Pisco y su cultura”, expresan los productores de los valles de Lima, Ica y Arequipa.

Sostienen, que se requiere de “un pronunciamiento formal y contundente que deje clara la posición de los productores tradicionales”.

Subcategorías al Perú

Rosmery Vicente, presidenta de la Asociación de Productores de Pisco y Vino de la Región Lima, quien sostiene que el problema surge por su subcategorización en concurso nacional en Chile.

“No puede dar la subclasificación, hay una cultura y tradición. Además, los resultados han sido como vinos, ni siquiera son espirituosos”, indicó.

Esto se evidencia en el reglamento del concurso.

Mencionó que, los productores de su asociación fueron invitados, pero indicaron su no participación en Chile, pensando que otros productores harían lo mismo.

Lo que pasó con Bruselas

Ray Meloni, ex director de Signos Distintivos de Indecopi recordó lo que pasó con el Concurso Mundial de Bruselas en el 2017. En ese momento la entidad indicó que si los productores se presentaban iba a iniciar un proceso de cancelación de la DO Pisco, por la degradación a la que se exponía.

En este caso, la situación debe ser analizada por el Consejo Nacional del Pisco (Conapisco) e investigada por Indecopi.

“No cumplir con las normas fue identificada como una degradación. En términos comerciales para el Perú es más importante Pisco, que Facebook, Google o Coca Cola, y un hecho como este se puede entender como un atentado contra la DO Pisco”, expresó.

Homogenizando, “Pisco Perú = Pisco Chile”

Marco Zúñiga, presidente de Unapisco, mencionó que no es posible participar en un evento que se identifique Pisco Peruano y Pisco Chileno homogenizando el nombre, debido a que va en contra de la tesis peruana como producto único del Perú.

“Participar en un evento en Chile es aceptar la existencia del Pisco en dicho país, además los productores chilenos han ganado más medallas Gran Oro que los peruanos, participando con su bebida”, expresó.

En efecto, los resultados del evento Catad’or detalla que en el destilado de uva Chile ganó tres medallas de Gran Oro y Perú uno. Lo mismo pasa en las medallas de Oro, que de las 32 presentadas, Perú obtuvo nueve.

Hay más concursos

José Moquillaza, productor y embajador de la Marca Pisco indica que antes había 8 y ahora hay 150 concursos internacionales, y hay más opciones para los productores peruanos de ir a eventos donde no se usurpen la DO Pisco.

“En Portugal hay cinco concursos y España hay 15 concursos, no pongas en conflicto tu categoría”, expresó.

Recordó que, tras lo sucedido en Chile con el Concurso Mundial de Bruselas, el Perú ha decidido bloquear la realización de este evento en nuestro país.

“La Cancillería, Promperú y Conapisco deberían indicar cuales son los mejores concursos en el mundo y donde podemos participar, para no tener más incidentes como este”, mencionó.

Los participantes se pronuncian

Uno de los participantes ha sido La Hacienda El Abuelo, ante ello Omar Zegarra, comenta que se le hizo la invitación, pero indicó que solo iba a Chile si entraba como Pisco, y no como aguardiente de uva.

“Hemos participado como Pisco en Chile, y eso nos ha permitido la legislación de Chile”, expresó.

Indicó que los productores peruanos también compiten en otros países y entran a una clasificación como pisco peruano y pisco chileno, “el cuestionamiento es porque se ha hecho en Chile”.

Omar Zegarra dijo que, para esta competencia solo concursaron entre los productos peruanos, “solo no han hecho competir entre nosotros. No participamos juntos con los destilados de uva de Chile”, expresó.

De la misma forma, Ernesto Chang, productor de San Gallán, comenta que la propuesta les fue presentada en mayo del año pasado, siendo evaluada por su familia, dándole la confianza que esta es un concurso internacional y que tiene el respaldo de la OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino.

“Dijimos que iban a estar los aguardientes de Chile, es ir a Chile y decirles lo que tenemos acá, y nos hemos traído una medalla Gran Oro”, mencionó.

“Yo no exporto a Chile, y no te puedo decir que no ahora, pero por temas comerciales lo tenemos que evaluar”, indicó.

Sobre la subcategoría Pisco Peruano y Pisco Chileno, indicó que la organización, dado que se realiza en Chile ha creído por conveniente considerar la subcategoría de Pisco Chileno, y remarca que la participación ha sido como bebida espirituosa no por categoría.

De la misma forma, Hernán Correa, de Pisco Sérvulo, dijo que a Chile no ingresaría como aguardiente, sino como Pisco, y es ahí donde se les ha ganado las medallas de oro, “es ganarle en su cancha”.

“Hay mucho celo de los que no participan, nosotros hemos ganado no solo en Chile sino en Portugal y Nazca en Ica”, remarcó.

Investigación de Indecopi

Ante los hechos, Rosmery Vicente, presidente de la Asociación de Productores de Pisco y Vinos de la Región Lima, expresó su preocupación por lo sucedido, debido a lo que considera una defensa en la defensa a la DO Pisco.

Tras ello, Indecopi respondió que la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi procesos de investigación y de requerimiento de información con la finalidad de contar con todos los elementos necesarios para adoptar las medidas que resulten pertinentes.

De la misma manera, reiteran que Indecopi, se encuentra constantemente realizando acciones y tomando medidas con el fin de proteger la DO Pisco.