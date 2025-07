En las últimas semanas, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, remarcó que no habrá un “salvataje” a Petroperú, sino más bien se apuntará a una reestructuración financiera de la empresa. Aún así, distintos analistas subrayaron a Gestión que dicha reestructuración no era más que un “nuevo salvataje” pero con otro nombre.

Al respecto, en declaraciones ante la prensa, el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, mencionó que no existe tal salvataje: “No lo hemos pedido, nadie lo ha pedido. Es un comentario que circula en los medios”.

Lo que sí reconoció es que están pensando en un reperfilamiento de su deuda. “Vamos a ver un reperfilamento de la deuda que tenemos para ir difiriendo las obligaciones financieras e ir cumpliendo puntualmente con nuestros acreedores”, comentó.

“(El reperfilamento) ni siquiera es en estricto una reestructuración financiera”, subrayó frente a la inquietud de los medios.

Esto pese a que aún la empresa se maneja con cifras negativas (aunque, recalcó, son “menos negativas” que lo que se había proyectado inicialmente): al cierre del 2024, la pérdida neta fue de US$ 774 millones y el ebitda de -US$ 296 millones. “Cerramos el año pasado con una pérdida de US$ 774 millones de una proyección de pérdida de US$ 1,030 millones”, explicó en su exposición.

Además, según los Estados Financieros de la petrolera estatal la deuda neta de la empresa llegaba a casi US$ 6,000 millones en el 2024.

Lote 192 y Upland Oil como socio

En otro momento, Narváez confirmó lo que varios medios sacaron desde el último martes, incluido Gestión, sobre que Petroperú había escogido a Upland Oil como su socio para el Lote 192. Ante los cuestionamientos sobre la situación financiera de la compañía -Upland- evitó pronunciarse y solo indicó que todo eso será parte de la evaluación que le compete a Perupetro.

“Perupetro es la instancia que evalúa. Ellos darán el veredicto si la empresa califica o no. Upland Oil es la empresa (seleccionada por Petroperú), pero Perupetro evaluará”, explicó.

Cabe mencionar que de acuerdo con el procedimiento que tiene establecido Perupetro para los procesos de calificación, una vez que Petroperu selecciona a la empresa, debe enviar una carta notificándolos para que empiecen con la evaluación.