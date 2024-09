Mientras aún se aguarda la respuesta del gobierno al directorio de Petroperú, que definirá el destino de la empresa estatal, el directivo Pedro Gamio indicó que hay “la urgencia” de que se adopte una decisión, pues existe el riesgo de que barcos no desembarquen petróleo si es que no se les confirma el pago.

“Hay embarques que deben hacerse los primeros días del mes de septiembre. Se trata de embarques que deben hacerse en seis o siete días y esos barcos antes de descargar deben tener la señal financiera de que se les cancela su operación”, expresó en Canal N.

Gamio sostuvo que desde el directorio de Petroperú no se ha dado un ultimátum, tras indicar que lo que hicieron fue dar un informe transparente en el marco de las mejores prácticas corporativas que deben tener las empresas.

“Se habló con absoluta honestidad de la situación de la empresa y la necesidad de tomar decisiones a quien corresponde, que es la junta general de accionistas”. acotó.

Añadio que el directorio está formado por gente muy calificada que está buscando una salida para un problema complejo y “que va a afectar a todos los peruanos”, pues “habrá consecuencias, cualquiera sea la decisión que se tome”.

Al recordarle a Gamio que desde el Ministerio de Economía han manifestado que no se brindará ni un sol más del presupuesto a Petroperú, el directivo de la empresa estatal dijo no saber si se refería al presupuesto del próximo año, que está en debate, o a un proyecto de norma que ha sido muy trabajado con los equipos del MEF y del Ministerio de Energías y Minas, en el sentido de que haya un conjunto de medidas en el que se estaría condicionando un apoyo a un camino, a una hoja de ruta, hacia una reestructuración con una entidad internacional de primer nivel que valide un proceso de salida de una situación muy complicada.

Gamio sostuvo que a lo largo de este tiempo no se adoptaron medidas para corregir los problemas que arrastra desde hace mucho la empresa estatal. “ Ha sido golpeada constantemente, hasta que ha reventado y también ha habido, y hay que decirlo claramente, abusos de prácticas sindicales, de beneficios, que no son coherentes con una empresa en esa crisis, en esa situación de insolvencia”, subrayó.

Agregó que en este momento, Petroperú tiene más o menos el 25% del mercado de abastecimiento de crudo o derivados. “Ahora es crudo porque la refinería ya está caminando y esto es bueno hasta que se termine de consolidar”, anotó.

Demandas y afectar la calificación de riesgo país

Gamio consideró que “si no hubiera todas estas cargas, que se arrastran desde hace tiempo, la refinería podría caminar”, por eso es importante que una empresa reestructuradora, con expertis de haber sacado a empresas petroleras estatales del mundo, se convierta en un actor decisivo que acompañe una reforma en la búsqueda de socios estratégicos.

“Ese dinero los peruanos no lo podemos perder. La quiebra no es que queda allí, hay suficiente información y suficiente base jurídica para pensar que los acreedores de los bonos, por ejemplo, frente a una decisión de quiebra van a ir contra el Estado peruano y eso puede afectar la calificación de riesgo país. De las tres opciones la de la quiebra no es la más adecuada”, indicó Gamio.

“A nivel internacional en el sistema financiero hay precedentes, de que es muy probable que hayan demandas y el Estado peruano tenga que salir a dar la cara por una empresa que era de su propiedad. Ese cuadro es complicado y terminaríamos teniendo una onerosidad mayor, puntualizó.

