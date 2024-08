A finales de junio último, Gestión conoció que como parte de un acuerdo del directorio, se aprobaron acciones complementarias de reestructuración de Petroperú para el periodo 2024-2025, “disponiéndose que se informe a la JGA sobre su aprobación e implementación”. Al día siguiente, en entrevista con este diario, el presidente de la empresa, Oliver Stark, dio más detalles de estas acciones. Pero, pese al pasar de los meses, no hubo respuesta favorable o desfavorable por parte del Gobierno.

Ante la inacción de la JGA, el último miércoles 28 de agosto, Stark subrayó que el directorio de la empresa daría paso al costado si el Gobierno no responde al plan para “salvar” a la empresa.

Gestión supo de fuentes allegadas a Petroperú que son tres temas relevantes los que el directorio pone sobre la mesa para que se aprueben a través de un dispositivo legal, que se entienden es un Decreto de Urgencia (DU). En resumen, buscan se facilite la contratación de una suerte de “PMO” o gerente privado para que se encargue de la compañía estatal, se permita la venta de activos de Petroperú y se pueda desvincular a al menos un tercio de trabajadores de manera eficiente; procesos que ya están avanzados pero requieren de la normativa para concretarse.

En medio de todo esto, y ya prácticamente con los ojos del país puestos en el Poder Ejecutivo incluso por parte de gremios empresariales, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, recordó que se daría una reunión con el directorio para que expliquen la situación de Petroperú y la propuesta antes señalada. Este diario conoció de fuentes de Palacio parte de lo sucedido en la noche del miércoles y por qué el 4 de septiembre ha pasado a ser una fecha importante.

La reunión

Un tema que llamó la atención fue que ayer, al día siguiente de la reunión entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Petroperú, el premier señaló que siguen evaluando propuestas técnicas para solucionar la profunda crisis financiera de la petrolera estatal, pese a la urgencia que ha manifestado el directorio. De hecho, habló de que el meeting fue de “carácter preliminar”.

“Aún no se ha llegado a una conclusión, han sido conversaciones de carácter preliminar , se escuchó del directorio de Petroperú el estado situacional de la empresa y es preocupante, requiere de una intervención pronta, estamos viendo de qué manera se puede producir”, sostuvo Adrianzén tras ser consultado por la prensa.

Lo que este diario pudo saber es que el MEF, el Minem y el mismo premier se mostraron a favor de la propuesta del directorio.

Fuentes de Palacio narraron: “ La sensación de la reunión fue buena, desde el punto de vista que se reiteró el compromiso de que este tema va a salir. No obstante, esto tiene un proceso y es ahí donde está la incertidumbre. La propuesta tiene que salir en el marco de un DU. La luz verde a ese decreto la tiene que dar la presidenta (Dina Boluarte). Es con su orden que recién entra a PCM. ¿Qué sucede? El accionista (Minem y el MEF) dijo que está de acuerdo, e incluso que la presidenta está de acuerdo. Pero, al final se queda en la decisión de la presidenta”.

Agregaron: “Hasta que esto no vaya a Consejo de Ministros no se puede tener certeza. Sabemos que hay fuerzas expetroperú que están sobre el tema”.

Estos puntos antes descritos son necesarios, es decir, lo que contendría el DU, si se considera que el pedido de fondo es dejar listo un escenario donde la petrolera estatal haya realizado la capitalización de la deuda.

“No hay ‘capital fresco’, es capitalización de deudas pasadas (...) Es mover de una cuenta a otra. Lo que hay también son líneas de crédito. Son, por ejemplo, US$ 1,500 millones que le prestaron hace tiempo a Petroperú. Es un préstamo que presiona”, dijeron las fuentes, quienes recordaron que estas decisiones deberían darse con un “PMO” privado al frente. Además, la propuesta financiera incorporaría líneas de crédito para exportación, para capital de trabajo, líneas de crédito.

El 4 de septiembre

Las fuentes revelaron que Petroperú se retiró de la reunión con un compromiso de palabra de parte del Gobierno. Sin embargo, para que esto se concrete debe pasar, como se mencionó, por el Consejo de Ministros. Por lo que se entiende que debería aprobarse en la próxima sesión ministerial, que es el próximo 4 de septiembre.

Pero, esto no es lo único que hace de este día uno relevante. Gestión supo que el próximo 4 de septiembre también hay una reunión con los bonistas de la petrolera estatal, fecha que no puede ser postergada.

“Con esto en mente, no se puede ir donde los bonistas y decirles que no se sabe lo que se va a hacer. De no aprobarse, puede generarse un serio problema en los mercados financiero, no solo para Petroperú, sino para los bonos del tesoro”, explicaron.

