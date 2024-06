Gestión pudo conocer con detalle todo lo que traerá esta decisión del directorio. Los puntos clave: reducción de personal, venta de activos, cierre de ciertas operaciones, ingreso de un PMO, entre otros.

De recibir luz verde por parte de la Junta de Accionistas, podrían aplicarse de inmediato, de cara a alcanzar mejores resultados hacia el cierre de este año. Sin embargo, resaltaron que en caso la junta, que está conformada principalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), no apruebe estas acciones, “podría detonar que el directorio en conjunto se vaya”.

Activos

“Estas medidas apuntan fundamentalmente a una fuerte reducción de los gastos e inversiones que no reditúan ningún tipo de beneficio a la empresa (...)”, refirieron las fuentes a este diario.

Un punto clave será la venta de activos, incluyendo el edificio de Petroperú (ubicado en la Avenida Paseo de la República, San Isidro). “El edificio se vende”, resaltan las fuentes.

Este diario supo que al menos son 100 activos no críticos que estarían en la mira. Aunque no hay aún un estimado de cuánto se podría obtener de estas ventas, pues todavía debe iniciarse el proceso de valoración, se habla de alrededor de US$ 500 millones.

Rumbo a Talara

Si Petroperú venderá el edificio en San Isidro, ¿dónde sería su sede? La respuesta no es otro distrito de Lima. El directorio habría propuesto, según las fuentes, que la petrolera estatal se traslade a Talara (Piura).

Señalaron que actualmente hay una fuerte demanda de personal técnico, operativo en la refinería. Dicho personal tiene que trasladarse temporalmente desde Lima hacia Piura, para luego retornar.

Personal

Los trabajadores también fueron mencionados. Allegados a la empresa detallaron a este diario que se van a tomar acciones dentro del marco de la legislación laboral del sector privado que permitan una convergencia a los niveles de eficiencia que requiere la empresa en materia de personal.

La propuesta se enfoca en una reducción de gerentes, de personal, es extensiva, con diferentes estrategias.

Aunque las fuentes no señalaron el número que estimaría el directorio para el “recorte”, adelantaron que se trataría de al menos un tercio del personal.

Ya Petroperú estaba apostando por las renuncias voluntarias, pero no ha sido tan potente el impacto, por eso, ahora quieren apelar al marco que te permita el sector privado.

Cierre de operaciones

Otra de las evaluaciones que se habrían hecho es el cierre de algunas operaciones que representan pérdidas. “No hay riesgo de desabastecimiento. Vamos a cerrar operaciones, y eso se ha tomado con acuerdo de directorio. Operaciones y líneas de negocios”, apuntan fuentes del sector.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.