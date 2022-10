El anuncio del salvavidas a Petroperú se concretó, y la petrolera estatal ya cuenta con S/ 4,000 millones adicionales en su patrimonio, una medida prevista por el Gobierno dado para sostener la capacidad financiera de la empresa pública y mantener las operaciones financieras.

La medida fue emitida bajo un Decreto de Urgencia N 023-2022 en la que se dispone de S/4,000 millones adicionales de los saldos de libre disponibilidad del Tesoro Público, es decir recursos aún no asignados para otros fines.

La razón que explica el Gobierno es para evitar el desabastecimiento de combustibles, pero ello derivado de la rebaja en la calificación crediticia de Fitch (de BBB- a BB+), que genera una pérdida del Grado de Inversión, lo que ha ocasiona mayor incertidumbre en la renovación de las líneas de crédito de Petroperú.

Fitch explicó en setiembre que esta decisión se adopta por un debilitamiento en la liquidez de Petroperú, un alto apalancamiento persistente, insuficiente apoyo gubernamental e incertidumbre relacionada con su capacidad para mantener sus líneas de crédito.

En dicha oportunidad, Petroperú reveló públicamente en sus estados financieros no auditados una posición de caja de US$ 32 millones, al 30 de junio del 2022, que Fitch considera inadecuada.

Cabe indicar que en mayo de este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya le había prestado US$ 750 millones a Petroperú para sostener la liquidez de la empresa

Línea de créditos para compras

Además del aporte de capital, se dispone de una operación de endeudamiento de corto plazo como garantía para línea de crédito hasta por US$ 500 millones para operaciones de importación de crudo, combustibles, derivados y otros como el biodiesel.

La garantía es para operaciones que contrate con el Banco de la Nación, según detalla la medida; y el plazo de garantía es por un año.

Sobre este tema, el economista Luis Alberto Arias Minaya considera que la situación es muy grave de Petroperú.

“Además de US$ 1000 millones que ha transferido MEF que no se devuelven, han aprobado línea de crédito de US$ 500 que debe otorgar Banco de la Nación. Todo lo han aprobado por DU y no por Ley. Si sumamos US$ 750 iniciales el forado ha sido de US$ 2,250 millones”, indicó.

— Luis Alberto Arias M (@LAlbertoArias) October 26, 2022