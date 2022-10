Ello, explica la consultora, obedece a que ese producto, al estar protegido por el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), y al no haber sufrido mayores variaciones su cotización internacional, debería mantener su valor mayorista inalterable.

¿Cuáles serían las razones del alza de combustibles?

Diego Rosales, especialista en hidrocarburos de Macroconsult, consideró que tal decisión de las refinerías significaría que “han dejado de obedecer al FEPC”, y una razón sería que ese fondo no les está pagando las compensaciones para evitar que aquellos trasladen a los grifos locales las variaciones en los precios del diésel en el mercado internacional.

Más aún, indicó que el alza en el precio local del diésel no es el correlato de alguna variación en el precio internacional de dicho derivado, sino consecuencia de los problemas de liquidez que enfrentan los mayoristas para comprar combustibles, precisamente porque el FEPC no les paga lo adeudado.

Además, insistió en que el desabastecimiento en gran parte se origina también por los problemas financieros que enfrenta Petroperú para poder importar combustibles, y, considerando que abastece a un 45% del mercado de Diésel, lleva a que los demás proveedores afronten dificultades para atender la demanda local.

Estimó que, entre enero y octubre del presente año, el mencionado fondo acumula una deuda a los mayoristas (refinerías, productores e importadores, incluido Petroperú) cercana a S/3,000 millones.

La consecuencia de ello, según indicó, no es solo que haya aumentado el precio del diésel, sino además un desabastecimiento de ese y otros combustibles líquidos derivados del petróleo, situación que fue corroborada días atrás por el gremio de grifos AGESP.

Medida del Gobierno para el fondo de estabilización

Para enfrentar esa situación, el Gobierno aprobó hoy lunes un proyecto de ley con el que dispone se destine S/1,640 millones al FEPC, a fin de asegurar el cumplimiento del pago de obligaciones asumidas por ese fondo y garantizar la continuidad de su operación, así como mitigar la volatilidad de los precios de los derivados en el mercado internacional.

No obstante, Rosales coincidió en que -mientras el Congreso no apruebe ese proyecto de ley- no se evitaría que siga el desabastecimiento de combustibles y, por consiguiente, alzas en sus precios.

Sobre los precios minoristas del diésel, refirió que, hasta el último viernes, la mediana de estos llegaba en los grifos y estaciones de servicio hasta S/20.1 por galón en el norte del país, mientras en el sur era de S/19.9, y en Lima metropolitana, S/19.3 por galón.

“Al estar cubiertos por el FEPC, el precio (la mediana) debería estar entre los S/18.80 y los S/19.00″, estimó.

Podrían venir nuevas alzas

Por su parte, el expresidente de Petroperu, César Gutiérrez, advirtió que podrían venir nuevas alzas en los precios de los combustibles debido a que en el mercado internacional la OPEP decidió la semana pasada realizar un recorte de 2 millones de barriles de petróleo de producción diaria, lo cual -subrayó- de todos modos influirá en los precios de los derivados en nuestro país.

Además, manifestó que actualmente los precios de los gasoholes en el Perú se encuentran en un 38% por encima de los precios de referencia internacional que utiliza el Osinergmin para estimar el valor que deberían tener los derivados del petróleo en el mercado local.