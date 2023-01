A mediados del 2022, cuando el costo internacional de los fertilizantes no cedía y no se tenía un horizonte respecto al intento de compra internacional de urea por parte del programa AgroRural -que finalmente se canceló-, el gobierno de Marruecos ofreció a Perú la donación de 150,000 toneladas de urea valorizada en US$ 138 millones, sin embargo, el gobierno peruano nunca definió si aceptaba o no el apoyo.

La última información sobre las coordinaciones de Perú para responder al ofrecimiento data de fines de agosto, cuando el entonces titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, respondió al ex titular de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, con los datos del funcionario del Midagri con quien se debería continuar la operación.

Este 9 de enero -casi cuatro meses después-, el viceministro de Agricultura Familiar, Christian Alfredo Barrantes, informó que la nueva ministra de Agricultura, Nelly Paredes, “ya ha tomado acciones al respecto. Estamos en coordinaciones con la Embajada de Marruecos y entonces, próximamente, se tendrá coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se está tomando en serio (la donación), se ha tomado como prioridad”, señaló durante su presentación ante la Comisión Hambre Cero del Congreso.

En esa línea, también recordó que AgroRural canceló la compra internacional de urea, considerando que cuando se inició el proceso, “se generó en un momento de excepcionalidad”, que ahora ya no habría. “El mercado de urea se ha estabilizado, los precios han caído, y tenemos nuevos mecanismos para la provisión de fertilizantes, como el Fertiabono. Entonces, nos ha dado las condiciones para cancelar el proceso”, sostuvo.

Aunque el programa AgroRural aún tiene pendiente solucionar con la empresa Direcagro la devolución de la garantía que la empresa pagó tras ser elegida como ganadora en el proceso de licitación internacional que se completó a finales de noviembre pero que luego se canceló.

Asi, el presupuesto destinado a la compra internacional -cerca de US$ 385 millones, se destinarán al Fertiabono.

Guano de isla

Por su parte, el director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AgroRural, Mirbel Alberto Epiquién, informó que para este 2023 se proyecta la comercialización de 29,000 toneladas de guano de isla y alcanzar a más de 58,000 agricultores, “duplicaremos la meta del 2022 y generaremos mayor producción ecológica”.

Lo cierto es que en 2022, el programa prometió la comercialización de casi 95,000 toneladas de guano, cuatro veces más al promedio anual que AgroRural había registrado en años anteriores (25,300 toneladas en 2021), pero no se acercó a la meta. Según explicaron, por la falta de embarcaciones disponibles y porque, debido a la presencia de la gripe aviar en el país, se limitó el traslado del insumo.