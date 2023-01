Si bien la adquisición estatal se cayó, Direcagro está solicitando la devolución del dinero transferido por concepto de “ garantía de fiel cumplimiento ” depositado a Agro Rural, el cual asciende al 2% del monto total contratado (US$ 25.5 millones) que equivale a US$ 510,000 aproximadamente.

En diálogo con Gestión, el representante legal de la firma, Pablo Leguizamon, no descartó la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Estado, si es que no concreta este pago. Lo más urgente -dijo- es que se le “devuelva” el dinero entregado.

-¿Solicitaban una carta de crédito garantizada a Agro Rural?-

Cualquier operación que se haga fuera del país tiene que estar garantizada a través de una carta de crédito. ¿Qué significa ello? Para poder girar la carta de crédito se necesita tener los fondos en el banco, de otra manera no se puede girar una carta de crédito. La carta de crédito tiene que estar confeccionada de tal manera que sea una garantía tanto para el comprador como para el vendedor.

-¿Había el riesgo de que una vez emitida la carta de crédito por Agro Rural no se entregue el producto (urea)?-

La carta de crédito se hace efectivo, es decir, se libera el pago una vez que Agro Rural tenga la urea. Nunca, jamás, puede hacerse efectivo la carta de crédito sino se entrega la urea. Es más tampoco se podía cobrar (la carta de crédito) sino existía la conformidad del área usuaria, que era Agro Rural. Ninguna operación internacional se pueda hacer de palabra, por el contrario, tiene que estar respaldada con una carta de crédito, sea con el país que sea o con la empresa que sea.

-¿Por qué se canceló la orden de compra?-

Lo que pasa es que Agro Rural no contaba con los fondos para seguir con el contrato. La carta de crédito era por el monto total de la compra (US$ 25.5 millones). Cualquier contrato debe estar respaldado por una carta de crédito. Esa carta de crédito es una garantía de pago. (Hay que recordar que esta empresa vendía a US$ 580 la tonelada de urea. Tomando en cuenta que se iba a compra 44,000 toneladas de urea sintética, el precio total a pagar era de US$ 25.5 millones, cerca de S/ 98 millones).

-¿Por cuánto era la carta de crédito que pedían a Agro Rural?-

Es por el monto total. Ahora, lo que nosotros estamos necesitando es que nos devuelvan el dinero en garantía que se puso por la fianza. El 17 de noviembre del 2022 se transfirió a Agro Rural más de medio millón de dólares en caución, como garantía de fiel cumplimiento del contrato. Algunos medios de comunicación decían que Direcagro no había emitido la carta fianza, lo que era falso.

-¿Por qué se hizo esta transferencia?-

Previo a la transferencia de la garantía de fiel cumplimiento se llegó a un acuerdo de controversias, el 16 noviembre, con la anterior gestión de Agro Rural, a cargo de Mario Rivero, que por entonces se desempeñaba como su directo ejecutivo y quedaron en emitir un contrato y luego una adenda al contrato, la cual nunca se hizo efectiva hasta el viernes pasado (fecha en la que se informó la cancelación de la orden de compra). Y la explicación (para la cancelación de la orden de compra) fue que no tiene (Agro Rural) los fondos para afrontar el pago del contrato.

-¿Esa ha sido la explicación de Agro Rural?-

Si. Por el momento, no le podemos enviar ningún documento en tanto no recibamos la devolución del dinero, del 2% en garantía. Apenas recibamos ese dinero la información se la vamos a dar. Acá el que no cumplió fue Agro Rural.

-¿Ya han enviado a Agro Rural su pedido para que le devuelvan la garantía?-

Todavía. Tenemos que enviar una nota hoy a Agro Rural solicitando la devolución del dinero. Al ser feriado, no lo hemos enviado aún. El monto a devolver es de 2% del monto total del contrato, que es cerca de US$ 510,000.

- ¿Hay otros temas pendientes? ¿Están pensando iniciar acciones legales?

Momentáneamente lo que queremos es que nos devuelvan el dinero depositado por concepto de garantía de fiel cumplimiento. Dependiendo de la disposición de Agro Rural determinaremos como actuar como -por ejemplo- sino realiza la devolución de la garantía.

-¿También estaban solicitando un contrato? pese a que las bases del concurso especificaba que con la orden de compra se hacía efectivo la adquisición-

Nosotros lo que estábamos solicitando es la modificación en cinco puntos, las que se hicieron ya que tenemos un acta firmada (acuerdo de controversias). Eso no fue un problema e incluso se llegó a un acuerdo, antes de que depositáramos la garantía de fiel cumplimiento. Cumplimos con todo lo que nos habían pedido y lo que solicitábamos estaba en base a los usos y costumbres del comercio internacional. No pedíamos nada raro ni extraño, ni fuera de la ley. Lo que pedíamos era una carta de crédito en garantía ya que no existe ninguna posibilidad de realizar una operación internacional sin una carta de crédito que garantice el pago de la compra. Era lo más importante.

-¿La emisión de la carta de crédito implicaba una pérdida para el Estado, de casi S/ 5 millones, como se mencionó en la prensa?-

Eso es falso. No existe ninguna posibilidad de hacer una compra internacional sin garantizar el pago con una carta de crédito. No se puede pedir un buque cargado con 44,000 toneladas de urea con la promesa de pagarlo cuando llegue la urea a Perú. Esa posibilidad, no existe. Nunca se hizo la carta de crédito, lo que quiere decir, que nunca tuvieron los fondos para pagar. Si se hubiese emitido la carta de crédito el 25 de noviembre, la urea hubiera llegado a Perú entre el 20 y 25 de diciembre.

-¿Ustedes son productores de urea?-

No, la comercializamos. La urea que iba a venir a Perú procedía de Estados Unidos.