Tal como la adelantó Gestión esta mañana, el cuarto intento por adquirir urea por parte del Estado se cayó. A través de un comunicado Agro Rural -entidad responsable de la compra- informó que “ha determinado cancelar la orden de compra otorgada a una empresa internacional”, es decir, con la firma paraguaya Direcagro que fue la que obtuvo la buena pro de la compra internacional.

Esta decisión -refirió- fue tomado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) “en salvaguarda de los intereses del Estado y de la sostenibilidad de las actividades agrarias de las familias productoras del país”.

¿A qué se debe esta decisión? La decisión de cancelar el cuarto proceso para la adquisición de 44,000 toneladas de fertilizante sintético -anotó el comunicado- se sustenta a que “el Estado cuenta con otros mecanismos más eficientes para atender la demanda de fertilizantes por parte de los agricultores como el Fertiabono”

“Así como en la dilación del proceso de solución de controversias con el proveedor encontradas por la actual gestión y la limitación en la atención oportuna de la necesidad” .

-Lo que hay detrás-

Marco Vinelli, exdirector ejecutivo de Agro Rural, explicó a Gestión que Agro Rural, encargada de su compra no terminó de concretar todos los documentos necesarios para la compra, tomando en cuenta que el tiempo límite para la compra de 44,000 toneladas del fertilizante sintético vence mañana.

“Eso que quiere decir, por ejemplo, que no se emitió la carta de crédito. Si la emitián en estos días (antes del 31 de diciembre) la empresa que vende -que es Direcagro- tiene recién 40 días para traer la urea, por lo que llegaría (recién) en febrero. A lo que se suma que los presupuestos son anuales, se cierran el 31 de diciembre (dispuesto en el DS 013-2022), por lo que no se va a poder pagar si es que aún no entregan el fertilizante”, especificó a Gestión.

Un detalle a tomar en consideración es que la empresa ganadora estaba pidiendo una carta de crédito garantizada que funciona como un cheque .

“Vas con esa carta a cualquier banco y lo puedes cobrar de manera rápida y sin entregar el producto. En cambio la carta crédito habitual -que estaba estipulado en las bases del proceso- solo lo puedes cobrar cuando el producto ha sido entregado y recepcionado”, alertó.

En su opinión, esta solicitud fue irregular porque en las bases del proceso (con las que obtuvo la buena pro) se indica la emisión de una carta de crédito de usos y costumbres en el comercio internacional, que es la habitual y no la garantizada.

Otro problema latente es que el monto (presupuesto S/ 348.8 millones) que se ha destinado a Agro Rural para la compra de la urea también debió ser usado para la implementación de las actividades de operación logística, soporte de entrega y distribución nacional del fertilizante nitrogenado, pero tampoco fueron contratados estos servicios. “Ni siquiera han sido licitados”, alertó el exfuncionario.

“La certificación de calidad, así como almacenaje y distribución de la urea, son servicios que ya debieron ya ser contratados antes del 31 de diciembre, pero no han sido contratados, ni siquiera han sido licitados. Tampoco hay presupuesto en el próximo año para hacer esa contratación, porque toda la plata la tienen para el 2022 y el 31 de diciembre, el dinero que no se gasta se revierte al tesoro público. Por estos temas, creo que esta compra ya no va”, puntualizó.