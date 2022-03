En la conferencia realizada el día de hoy por el Banco Central de Reserva (BCR) en conmemoración por sus cien años, Carmen Reinhart, vicepresidenta y economista en jefe del Banco Mundial, dispuso de un gráfico de su autoría para señalar, entre otras categorías, a los países que se encuentran en riesgo de estanflación, entre los cuales está Perú.

Según definición del BCR, la estanflación es el proceso económico en el cual se produce estancamiento (crecimiento bajo o negativo de la producción y alto desempleo) conjuntamente con una alta inflación.

Antes de exponer el cuadro, Reinhart destacó la falta de recuperación (que define como la vuelta a niveles prepandemia de la renta per cápita) que ha habido en muchos países a la par de una inflación más alta.

“Sin se melodramáticos, creo que la estanflación es la realidad de muchos países. Los países en riesgo de estanflación son los de mayor inflación y menores ingresos de los que había antes de la pandemia. Tenemos por tanto entonces una situación de alta inflación y recuperación baja”, precisó la representante del Banco Mundial en la conferencia.

Cabe resaltar que, según cifras del BCR, el PBI per cápita de Perú era de S/ 16,997 en el 2019, el cual se redujo a S/ 14,895 en el 2020, y aumentó el siguiente año a S/ 16,667. Esta última cifra por debajo de su nivel prepandemia.

Reinhart destacó que el repunte de la inflación es un fenómeno global, y que el sobrecalentamiento de la economía como causa podría encajar en países como EE.UU, pero no explica la situación de la mayoría, sobre todo emergentes. “Para muchos países el sobrecalentamiento no es una explicación, pues son varios los que no se han recuperado en términos de renta per cápita al nivel pre crisis”, afirmó.

La economista hizo énfasis en el aumento en los precios de los alimentos y su impacto principalmente en economías emergentes. “La inflación es regresiva para mercados emergentes aún más si está acompañada de aumentos en los precios de alimentos y energías, pues representan un porcentaje relevante en el gasto de los hogares de estos países”, indicó.

En relación a ello, también indicó el impacto que genera el conflicto entre Rusia y Ucrania. “La guerra está perturbando, a parte de la situación humanitaria, toda la economía global y concretamente en los canales internacionales de los productos básicos”, manifestó.