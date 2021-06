Uno de los principales planteamientos de Perú Libre y su candidato presidencial, Pedro Castillo, durante la campaña electoral, fue buscar establecer una Asamblea Constituyente con la finalidad de redactar una nueva Constitución Política en el Perú.

Entre los temas que se plantearon en el debate de cambios en la Constitución figura el capítulo económico, que actualmente establece que el país tiene una “economía social de mercado”. Castillo ha mencionado que en un Gobierno suyo se aplicaría una “economía popular con mercados”.

Si bien la idea de buscar una Asamblea Constituyente se mantiene y está plasmada en el Plan Bicentenario elaborado en la segunda vuelta electoral, el miembro del equipo económico de Perú Libre, Pedro Francke, reconoció que para cambiar la política económica del país, no se requiere hacer cambios en el capítulo económico de la Constitución.

“Mi punto de vista es que se pueden hacer muchas cosas con un gobierno progresista de izquierda con este capítulo económico (el que está en la Constitución actual) ¿Es indispensable cambiar el capítulo económico para cambiar la política económica? No”, dijo Francke en una entrevista con Ideele radio.

Modificaciones

Pese a este reconocimiento, Francke mantuvo su posición de discrepancia con “varias partes” del capítulo económico, por ejemplo, como el hecho que la Constitución dice que la inversión extranjera tiene los mismos derechos que la inversión nacional. “Eso no existe en ninguna Constitución de América y de Europa”, refirió.

Sin embargo, el economista sostuvo que la Constitución no debe ser una camisa de fuerza para hacer alternancia en el Gobierno, de modo que quien gane las elecciones, sea de derecha o de izquierda, pueda aplicar las políticas económicas que consideren convenientes.

Otras medidas

Respecto de medidas específicas en un Gobierno de Pedro Castillo, Francke señaló que en el sector agroexportador se planteará una nueva relación entre trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones de trabajo.

“Me parece que el gran problema es que no hay sindicatos en la agroexportación, por el régimen laboral que tiene y por la dificultad de organización y la actitud de las empresas. Aquí tenemos que establecer un mecanismo de organización de los trabajadores y de diálogo permanente de negociación de trabajadores con las empresas para que ese sea el mecanismo en los cuales a través de ese diálogo puede ir mejorando las condiciones laborales”, sostuvo.

En el caso de los TLC manifestó que le preocupan algunos casos, como los relacionados a la protección de inversionistas, a los que calificó como excesivos.

“Por ejemplo, el Perú tiene un TLC con Luxemburgo, que en realidad es un tratado de protección de inversiones. En virtud de ese tratado, Odebrecht enjuicia al Perú. El choro nos enjuicia. Esas cosas no son adecuadas”, precisó.

Podrían pedir que Velarde siga en BCR

Medida. Francke señaló que la evaluación del presidente del BCR, Julio Velarde, es que ha hecho una buena labor y que pese a que él mismo señaló que no pensaba continuar en el cargo, no descartan pedirle que continúe en el mismo. “Creo que hay que ser respetuoso de lo que él ha mencionado. Nosotros no lo descartamos”, precisó. Refirió que en caso se cambie al titular del BCR el perfil tiene que ser de uno técnico; que concuerde con la idea de que mantener una inflación baja es una prioridad importante. “Sin duda, tiene que ser una persona técnica y que tenga una buena acreditación, porque es importante tanto sus capacidades técnicas como su reputación”, citó.