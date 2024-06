Por la mañana de hoy, la Comisión de Constitución del Congreso de la República, puso en stand by el debate del pedido de facultades legislativas delegadas presentadas por el Poder Ejecutivo; se retomará aún en la tarde. El predictamen indica que de las 10 materias y 105 submaterias solicitadas, se están considerando otorgarle facultades en los 10 temas solicitados, pero restringiendo a 63 submaterias . Varios congresistas mostraron su desacuerdo con seis de los puntos establecidos.

El congresista Eduardo Castillo, vocero de Fuerza Popular, señaló que su bancada solicita que se retire del dictamen la medida que busca establecer y modificar disposiciones sobre negociación colectiva en el sector público, aplicando principios de previsión y provisión presupuestal. Para el legislador, esto podría “atentar contra los derechos laborales contra los trabajadores”.

“La Constitución señala que el Estado debe fomentar la negociación colectiva como un medio institucional para solucionar conflictos laborales. Lamentablemente el propio Estado vulneró inconstitucionalmente el ejercicio de derecho a la negociación colectiva con medidas arbitrarias. Ahora nos piden que involucremos en los derechos sociales y pretende legislar en ese sentido restrictivo respecto al ejercicio de la negociación colectiva”, dijo Castillo.

Transgénicos

El segundo punto objetado en la Comisión de Constitución es referente a la Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un período de 10 años.

La finalidad en el pedido de facultades es permitir la producción de las especies no originarias del Perú destinados únicamente a la alimentación animal e industrias no alimentarias. El congresista Héctor Ventura pidió que se realicen ajustes a lo indicado en el predictamen para que se incluya las variedades y razas de maíz amarillo y algodón.

“Mi pedido se encuentra referido a un tema agrario, ya que hay variedades y razas de maíz y algodón, de los cuales el Perú no es centro de origen y sí podrían ingresar para su producción en el país. De quedar el texto sin la precisión, ni los productores ni los centros de investigación podrían trabajar con maíz amarillo y algodón”, sostuvo.

Otro cambio planteado por Ventura está relacionado con el fortalecimiento del Fondo Agroperú. En esta propuesta, indica, se debe precisar que, además de Agrobanco, también Cofide pueda administrar los recursos del fondo Agroperú a través de fideicomisos, para aprovechar al máximo las capacidades y experiencias de ambas instituciones.

Materia tributaria

Dos congresistas también se mostraron en contra de lo planteado en materia tributaria. En primer lugar, la congresista Adriana Tudela calificó de preocupante la amplitud con la cual se ha solicitado la delegación de facultades y la poca precisión con la que se está planteando otorgarlas.

Tudela señaló que tanto la propuesta de establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital, como la modificación a la ley del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para perfeccionar la regulación del registro de compras teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas, terminarían afectando a los consumidores.

“Hay una insistente actitud por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de incrementar la recaudación, ahorcando a un porcentaje reducido de la población que puede pagar impuestos y a los consumidores. Mientras insisten en esta actitud no están planteando nada en materia tributaria que busque ampliar la base tributaria, es decir, de las personas que pasen al sector formal y pagan impuestos. Solicitaría que la delegación de facultades en materia tributaria sea votada por separado”, comentó.

La congresista Diana Gonzales también mostró dudas respecto a una de las medidas planteadas en materia tributaria. La legisladora pidió que conste en actas que la modificación que se busca hacerse a la Ley que regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia termine estableciendo que estas empresas no paguen el impuesto por sus operaciones en nuestro territorio.

Hidrocarburos

Otro tema objetado por Gonzáles es referente a la modificación de la ley que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos y el fondo de inclusión social, que busca la masificación del gas natural. La congresista solicita que se delimite el numeral estableciendo concretamente los temas que se regularán.

“Si bien se propone modificar solo el numeral 5.5 del artículo 5 de la ley 29852, ley que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos y el fondo de inclusión social, bajo el manto de promover el fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión para que más hogares puedan acceder a gas natural, se termine expidiendo un Decreto Legislativo con el famoso mecanismo de compensación que no es otra cosa que el subsidio que justamente no se ha delegado”, refirió.

Gremios piden que se den facultades

Contrariamente, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) pide al Congreso que se den las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Para el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, estas medidas planteadas por el Gobierno significan que hay voluntad de poder actuar.

Bustamante señaló que aprobar el pedido del Ejecutivo permitiría tomar medidas contra ese grave problema y el crimen organizado, así como gestionar la simplificación administrativa para atraer inversión que permita reactivar la economía formal del país.

“Otorgar las delegaciones de facultades que está pidiendo el Ejecutivo para poder operar, esto es por una medida de urgencia; que no bloquee los proyectos de lucha contra el crimen organizado, los vuelos de supervisión de la FAP, la identificación de la maquinaria amarilla, la colaboración con gobiernos extranjeros para lucha contra el narcotráfico. Pedimos que el Congreso apoye con estas medidas que permitan la reactivación de Inteligencia para luchar contra eso”, dijo.

