El 18 de enero del 2021, Proinversión inició la convocatoria del concurso público internacional del proceso de promoción de la inversión privada del proyecto Parque Industrial de Ancón. En medio del seguimiento del concurso, el Ministerio de la Producción (Produce) -la entidad competente- expresó su opinión favorable a la versión final del contrato de compraventa e inversiones del PIA, versiones que fueron ratificadas por el consejo directivo de Proinversión.

El proceso continuó desarrollándose, pero por “motivos relacionados con variables exógenas e incontrolables”, quedó desierto, según la data proporcionada por Produce a Gestión a través de un pedido de información mediante el portal de Transparencia del ministerio.

“En ese contexto, tomando en cuenta el marco legal correspondiente, evaluando las alternativas que ofrecen las bases y así poder sugerir la alternativa más conveniente para los fines del proyecto; el equipo de Proinversión advierte que la alternativa de suspender el concurso, con el objetivo de replantear las condiciones y el alcance del proyecto, es la más conveniente para el Estado. El Comité Pro Social + de Proinversión, mediante Acuerdo N°171- 1- 2022-Parque Industrial de Ancón, adoptado en la sesión del 6 de mayo de 2022; aprueba la suspensión del concurso público (...)”, se detalla en la información recibida por este diario.

Justamente, en el mismo portal de Proinversión, en la circular N° 11 del 6 de mayo del 2022, se menciona que: “de conformidad con lo establecido en el numeral 3.2, el numeral 11 y el numeral 6.1.3 de las Bases, el Director de Proyecto informa a los participantes e interesados, la suspensión del Concurso Público del Proyecto Parque Industrial de Ancón”.

De acuerdo con Produce, a raíz de las primigenias mesas de trabajo y en el marco de la fase de restructuración, se vienen desarrollando diferentes actividades durante el período antes descrito (suspensión del concurso), cuyo objetivo es el levantamiento de la suspensión y el relanzamiento del concurso. Sin embargo, aún no hay una fecha nueva.

Tal como se informó en Gestión (18.07.2022), en el portafolio de proyectos que publicó Proinversión en junio, se conoció que la expectativa de adjudicar el proyecto en el segundo trimestre del 2022 habían quedado atrás y -más bien- figuraba como “por definir”, cuando se hablaba de la fecha estimada para la entrega de su buena pro. Ahora, en la actualización del portafolio de setiembre último se mantiene “por definir” dicha fecha.

Fuente: Proinversión (setiembre 2022)

¿Un reinicio sin interesados?

“Es necesario precisar que el proyecto Parque Industrial de Ancón, se mantiene priorizado en la cartera de proyectos que el sector Producción mantiene a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, haciéndose imperativo concluir con la fase de transacción, conforme señala el convenio suscrito con dicha entidad, en su cláusula cuarta referida al objeto y alcance (...) El Ministerio de la Producción continuará impulsando el Proyecto del Parque Industrial de Ancón”, refirió la cartera en la información brindada a este medio.

Tomando las palabras del Produce, el plan es continuar con el proyecto (pero no hay fecha definida todavía). Sin embargo, de darse el reinicio, ¿realmente se podrá adjudicar sin problemas? Para Camilo Carrillo, líder de Infraestructura de EY Perú, la situación actual llevaría a que simplemente no haya interesados en el PIA, por ahora.

“Al tener otros proyectos ralentizados (que tienen sinergias con el Parque Industrial de Ancón), una situación económica actual y perspectivas económicas difíciles, este proyecto se hace menos atractivo. Es más, diría que el Estado, por más que lo quiera sacar adelante ahora, no tiene cómo hacerlo porque no habría interesados, como sí lo hubo antes”, comentó a Gestión.

Explicó que el proyecto avanzó bastante bien durante el Gobierno anterior, pero al ser de transición, no tuvo tiempo de adjudicarlo. Con el nuevo Gobierno, en medio de señales poco claras para la inversión, el proyecto empezó a perjudicarse. A lo que se sumó que dos proyectos con los que tiene sinergias tuvieron algunos inconvenientes: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Muelle Norte.

“Hablamos de más de US$ 700 millones de inversión. Es un Proyecto en Activos, con lo cual el Estado no asume ningún riesgo, ergo no financia nada, pero el privado sí asume muchos riesgos. El proyecto está prácticamente listo, tiene versión final del contrato, pero los interesados ante la situación, identifican que hay mucho riesgo en invertir esa cantidad de dinero. Lo que creo que se está discutiendo es que el Estado asuma algunas inversiones para facilitar las cosas. Por ejemplo, que haga habilitaciones de vías, conexiones de agua hacia la entrada del parque. Eso podría atraer un poco más a los inversionistas”, enfatizó Carrillo.

Gestión intentó comunicarse con el mismo Ministerio de la Producción para que pueda añadir detalles a lo obtenido por transparencia, así como conocer su opinión sobre los interesados en el PIA, pero no se obtuvo respuesta.

Terrenos para el parque industrial

El sector Producción concretó la inscripción del predio ubicado a la altura del Km 45 + 850 hasta el Km 50 +750 de la Carretera Panamericana Norte – Ancón, con el título a favor del Produce a mérito de la transferencia interestatal efectuada por el Estado, para la ejecución del proyecto PIA, el 16 de abril del 2015. “El referido predio, propiedad del Ministerio de la Producción, acumulado y denominado Parcela 1A, cuenta con un Área de 13′382,257 m2 (1,338.22 has) y con un perímetro de 17,238.25 ml”, se menciona.

¿Este terreno se queda en manos del Produce aún si se desistiera del PIA? El ministerio está obligado a velar por el cumplimiento de lo estipulado en la resolución N°123-2015/SBN-DGPE-SDDI de la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN), la misma que refiere la transferencia interestatal del predio para uso exclusivo del desarrollo del Proyecto denominado “Parque Industrial de Ancón”, toda vez que, de no cumplirse tal propósito, el referido predio sería revertido, “comprometiendo todos los esfuerzos y presupuesto invertido en la consecución del referido proyecto”.

Proyectos en Activos

Para aterrizar un poco los términos, amerita explicar brevemente que Proyectos en Activos es una modalidad de promoción de la inversión privada que se ejecuta sobre activos de titularidad de las entidades públicas, que pueden ser bienes inmuebles o muebles, tangibles o intangibles. Se prevé que este tipo de proyectos sean de utilidad pública y con un compromiso de inversión de naturaleza pública.

Pueden tener su origen en una iniciativa estatal o iniciativa privada y dan lugar a diversos tipos de contratos que pueden suponer incluso la transferencia del bien en su totalidad. Proinversión indica que el inversionista privado asume todos los riesgos y costos que implican la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto mediante esta modalidad.

Datos a considerar sobre el Parque Industrial de Ancón

1.- El monto de inversión (sin IGV) del proyecto es US$ 762 millones y 16 años de contrato, según data de Proinversión.