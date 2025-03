El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) anunció que sancionará a la empresa Lima Airport Partners (LAP), de no cumplir con la entrega del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez operativo para el próximo 30 de marzo.

Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, señaló que la concesionaria ha mantenido la fecha inicial, por lo que si no la cumple serán pasibles de sanciones.

“A nosotros lo que nos interesa es lo que haga LAP, no lo que hagan sus proveedores. El 30 de marzo tiene que estar el aeropuerto operativo y si no lo está habrá sanciones contra LAP. Son sanciones o penalidades que tienen relación con el daño y deben ser proporcionales al daño, pero mayores para ser disuasivas y que quien lo infringe no incumpla. Hay una fórmula para sacarlo”, dijo en RPP.

En otro momento Zambrano indicó que una posible falta a esta entrega significaría que LAP habría incumplido con el contrato de concesión que indica que deben entregar el terminal operativo y no solo infraestructura, sino también equipamiento operando.

La funcionaria también se pronunció sobre el problema del acceso al nuevo terminal aéreo, en específico el puente Santa Rosa. Señaló que si bien Ositrán no se encarga de fiscalizar la construcción, sí realizó un estudio que determinó falta de fluidez en el tránsito necesario.

“Nosotros hemos hecho un estudio de los problemas que puede haber de ingreso y salida, porque se puede convertir en un embudo y lo hemos pasado al MTC. Que puede ser un factor que no permita que el tráfico de ingreso o de salida sea fluido al nivel que se requiere para ingresar y salir del aeropuerto”, dijo.

Finalmente, cuestionó que en ese sentido el puente haya pasado por diversas posibilidades de fórmulas de inversión desde 2018 y que recién la estructura vaya a ser construida para 2029.