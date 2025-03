Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transportes Aéreo Intenacional (AETAI), volvió a expresar su preocupación por un eventual retraso en la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Afirmó que el sistema de alerta BMS (Building Management System) no está operativo y que el concesionario LAP debe transparentar la información.

“Lo que se ha publicado ayer es que ese sistema BMS, no va a estar operativo, no está instalado aparentemente , y no lo estaría hasta julio del 2025. LAP tiene que aclarar esto , si es o no un sistema crítico. Si no lo es, se sigue adelante; y si lo es, hay que transparentar las cosas. Han sacado un comunicado donde no han dicho ni una sola palabra sobre este tema que es trascendental” , manifestó Carlos Gutiérrez en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N.

Sumado a ello, Gutiérrez mencionó que no han sido claros respecto al sistema de abastecimiento de combustibles, que también se encuentra inoperativo.

“Otro tema importante es cuándo vamos a tener certeza de que el sistema de abastecimiento de combustible también va a estar operativo, porque ayer no se ha hecho pruebas con aviones. Se ha simulado, digamos, varias operaciones, de 700 a 800 pasajeros, que no es un momento crítico como para estresar sistemas, pero sí cuando se requiere hacer simulaciones con aeronaves, tiene que estar operativo ese sistema de abastecimiento de combustible”, añadió.

Además, afirmó que la infraestructura del nuevo terminal sigue en construcción. “Seamos sinceros, al 30 enero esa infraestructura no se concluyó y al día de hoy tampoco está concluida. Entonces, no cumplieron con su fecha contractual de entrega de la nueva terminal operativa (…) El 99.99% no es el 100%, así de simple”, manifestó.

Finalmente, recalcó que estarán atentos de lo que arrojen los resultados de las pruebas integrales, aunque adelantó que si aparecen observaciones, el margen de días que les queda para subsanarlas “es casi cero”.

