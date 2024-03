El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) indicó que las inversiones en infraestructuras concesionadas de carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y metros sumaron US$ 69.4 millones durante el primer bimestre del año, monto menor en 46% respecto al similar periodo del 2024.

El sector más destacado fue el aeroportuario (US$ 42.4 millones), donde Lima Airport Partners (LAP) dinamizó US$ 27.1 millones en el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, específicamente en obras del terminal, plataforma y accesos.

Aeropuertos del Perú (AdP), responsable del primer grupo de aeropuertos de provincia, ejecutó US$ 14.5 millones en la adquisición de vehículos contra incendios para los aeropuertos de Chiclayo, Pisco, Iquitos, Piura, Talara, Trujillo y Tarapoto.

Por otro lado, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), concesionario del segundo grupo de aeropuertos de provincia, movilizó US$ 787,933 en la compra de informática para las oficinas de los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca.

El rubro portuario invirtió en conjunto US$ 18.6 millones. Destacaron los US$ 16.7 millones colocados por DP World Callao en obras obligatorias y adicionales de la Fase 2 del Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur y US$ 1.2 millones que permitieron la adquisición de dos tolvas graneleras y un montacargas de 5 toneladas para el Terminal Portuario de Paita.

En el sector carreteras, las empresas concesionarias invirtieron US$ 6.6 millones en su conjunto. La Red Vial 4 dinamizó capitales cercanos a los US$ 5 millones en obras de la Vía Evitamiento Chimbote, IIRSA Norte valorizó US$ 499,175 en obras accesorias principalmente en los km 12 y 46 del Tramo 1 (Tarapoto-Yurimaguas), y el km 580 del Tramo 2 (Tarapoto-Rioja); e IIRSA Sur Tramo 4 capitalizó US$ 696,684 en obras de la Vía Evitamiento Ollachea y en la solución al sector crítico comprendido entre los km 231 y 232 (Túnel Ollachea).

En la Línea 2 del Metro de Lima se invirtió US$ 1.9 millones en obras referidas a la construcción del tramo subterráneo que unirá Ate y el Callao en 45 minutos.

Ositrán señaló que desde el inicio de los contratos de concesión hasta febrero del 2024, la inversión acumulada ascendió a US$ 11,342 millones, equivalente al 63.9% del total de compromisos de inversión de las empresas concesionarias, que suman US$ 17,740 millones.