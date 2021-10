El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) alertó que Petroperú y Repsol publicaron hoy las listas de precios de combustibles, con un alza en los gasoholes y gasolinas de entre S/ 0.33 y S/ 0.41 por galón, incluido impuestos, y residuales hasta en S/ 0.11. De otro lado, la española redujo el precio del diésel BS50 en S/ 0.26 por galón, incluido impuestos, y la estatal mantuvo su precio inmediato anterior.

La refinería del estado subió el precio del GLP a granel en S/ 0.083 por kilo, incluido impuesto, equivalente a S/ 0.044 por litro, mientras el GLP envasado no modificó su precio.

“Petroperú y Repsol alzaron hoy otra vez precios de gasoholes y gasolinas entre S/ 0.33 o 2.1% y S/ 0.41 o 2,6% por galón, incluido impuestos, y los residuales hasta en S/ 0.11 o 0.8%. Por otra parte, la española bajó el precio del diésel B5S50 en S/ 0.26 o 1.6% por galón, y estatal conservó su precio inmediato anterior”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

“Petroperú no varió el precio del GLP envasado, pero sí el del GLP a granel que subió de S/ 4.401 a S/ 4.484 por kilo, incluido impuesto, alzando S/ 0.083 por kilo, equivalente a S/ 0.044 por litro, el cual no sintoniza con la no variación del precio de referencia publicado por Osinergmin, el lunes 18 del presente”, agregó.

-Petroperú-

GLP envasado. Sin variación. Mantiene precio de S/ 2.7612 por kilo, incluido impuestos.

GLP a granel envasado. Elevó de S/ 4.404 a S/ 4.4484 por kilo, incluido impuestos, escalando en S/ 0.083 o 1.9% por kilo, equivalente a S/ 0.044 por litro.

Gasohol 84. Aumenta de S/ 15.87 a S/ 16.20 por galón, incluido impuestos. Alzó S/ 0.33 o 2.1%.

Gasohol 90. Eleva de S/ 16.13 a S/ 16.50. Asciende S/ 0.37 o 2.3% por galón, incluido impuestos.

Gasohol 95. Avanza de S/ 16.43 a S/ 16.80 por galón, incluido impuestos. Logra S/ 0.37 o 2.2%.

Gasohol 97. Crece de S/ 16.60 a S/ 16.97. Avanza S/ 0.37 o 2.2% por galón, incluido impuestos.

Gasolina 84. Escaló de S/ 15.62 S/ 15.99 por galón, incluido impuestos. Eleva S/ 0.37 o 2.4%.

Gasolina 90. Sube de S/ 15.95 a S/ 16.36. Aumenta S/ 0.41 o 2.6% por galón, incluido impuestos.

Diésel B5S50UV. Mantiene su precio inmediato anterior de S/ 16.45 por galón, incluido impuestos

Diésel B5S50. Conserva su precio inmediato anterior de S/ 16.45 por galón, incluido impuestos.

Petróleo Industrial 6 y 500. Aumentan de S/ 12.80 a S/ 12.91 y de S/ .12.66 a S/ 12,74 por galón, incluido impuestos, incrementando en S/ 0.11 o 0.8% y S/ 0.08 o 0.7% respectivamente.

-Repsol-

Diésel B5S50. Bajó de S/ 16.45 a S/ 16.19 por galón, incluido impuestos. Redujo S/ 0.26 o 1.6%.

Gasohol 84. Gana de S/ 15.87 a S/ 16.20 por galón, incluido impuestos. Sube S/ 0.33 o 2.1%.

Gasohol 90. Eleva de S/ 16.13 a S/ 16.50. Aumenta S/ 0.37 o 2.3% por galón, incluido impuestos.

Gasohol 95. Crece de S/ 16.43 a S/ 16.80 por galón, incluido impuestos. Avanza S/ 0.37 o 2.2%.

Gasohol 98. Alza de S/ 16.99 a S/ 17.36. Asciende S/ 0.37 o 2.2% por galón, incluido impuestos.

Gasolina 84. Subió de S/ 15.62 a S/ 15.99 por galón, incluido impuestos. Eleva S/ 0.37 o 2.4%.

Gasolina 90. Avanza de S/ 15.95 a S/ 16.36. Creció S/ 0.41 o 2.6% por galón, incluido impuestos.

Petróleo Industrial 6 y 500. Ascienden de S/ 12.83 a S/ 12.93 y de S/ 12.68 a S/ 12.77 por galón, incluido impuestos, aumentando en S/ 0.11 o 0.8% y S/ 0.08 o 0.6% respectivamente.