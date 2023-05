En un comunicado, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la ola de calor y lluvias intensas en el país generadas por el Niño Costero viene afectando al 30% de la producción de algodón, causando gran preocupación entre los productores y empresas del sector textil y confecciones. La institución agregó que esta adversa condición climática ha echado a perder la cosecha del 2023, mayormente de la zona norte (Lambayeque y Piura) donde se ubican cultivos de fibra extra larga.

“Ante estas circunstancias, vamos a tener que suplir la falta de algodón con producción importada. Un 70% del algodón que usamos ya es importado y viene principalmente de Estados Unidos”, señaló el presidente del gremio de Indumentaria de la CCL, Luis Antonio Aspillaga.

El representante gremial advirtió que, de extenderse las altas temperaturas hasta junio, el sector textil y confecciones registraría pérdidas de S/ 200 millones, haciendo que el sector se contraiga 30% este año, respecto al año previo.

“El Niño costero viene afectando a toda la cadena de abastecimiento local, paralizando las ventas de prendas de franela, manga larga, chompas, pantalones y otras prendas que empiezan a comercializarse a mediados de marzo, tanto en grandes almacenes, como en los diversos establecimientos y tiendas del Emporio Comercial de Gamarra”, indicó.

Añadió que la contracción del sector textil y confecciones no solo responde a factores locales, como el climatológico y aumento de costos, sino también a factores externos tales como la potencial recesión en EE.UU. y la guerra en Ucrania.

En ese sentido, sostuvo que la recuperación del sector se daría recién a partir del último trimestre de este año, pues al haber sobrestock en el mundo, estos llegan a Perú a precios muy bajos.

Competencia desleal

En otro momento, Aspillaga refirió que el sector enfrenta, además, una competencia desleal por parte de Asia, con algunos importadores cuyas telas y prendas ingresan subvaluadas al mercado local. En ese sentido, dijo que su gremio solicitó al Gobierno aplicar medidas de salvaguardia, la misma que fue rechazada.

“Además del problema climatológico, tenemos una menor demanda interna debido al aumento de precios de productos básicos, y una competencia desleal de prendas y telas que vienen de Asia a precios muy bajos”, alertó.

Pese a este contexto, sostuvo que el sector textil exportador peruano no ha sido muy sacudido por el cambio climatológico porque el 70% de la producción local está dirigido a Estados Unidos, país que no se ve afectado por el Niño Costero. No obstante, países de la región como Ecuador, que también está afectado por las fuertes lluvias, solo se destina el 10% a 15%.

La CCL también consideró que se debe mantener una posición vigilante respecto a la confirmación de un Niño Global, que los expertos califican como Mega-Niño, similar al ocurrido el año 1983.

Para enfrentar esta problemático, el vocero de la CCL manifestó que es necesario mantener stocks mínimos y que las empresas deben estar preparadas para reaccionar ante los cambios de demanda, puesto que no se puede estimar cuánto tiempo van a continuar las altas temperaturas.

“Creemos que habrán pedidos expost, pero hay que ver cómo reaccionan el clima y la demanda”, dijo.

En ese contexto, resaltó que, para apoyar a las empresas del sector, el Ejecutivo podría brindar una línea de crédito o aval para extender los plazos de pagos de préstamos.

“Para una mype es imposible pagar sin producir si tiene que cumplir con bancos, financieras y proveedores. Las microempresas son más del 90% del sector”, anotó.

