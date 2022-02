El 15 de enero ocurrió un derrame de petróleo durante el proceso de descarga de crudo del buque Mare Dorium, de la Refinería La Pampilla, de Repsol. Tras un mes desde ese hecho, ¿cuánto se ha avanzado con la limpieza y qué responsabilidades está asumiendo la empresa? Miriam Alegría Zevallos, presidenta (e) del Consejo Directivo y gerente general de OEFA, conversó con Gestión.

¿Qué medidas se han tomado hasta ahora?

Desde que hemos intervenido en este tema del derrame iniciamos nuestras acciones de supervisión ambiental y, en paralelo, un proceso de evaluación ambiental. En el marco de la supervisión ambiental, hemos impuesto hasta el momento 14 medidas administrativas (ver tabla).

¿Cómo avanzan los plazos?

Según los plazos para cada una, tres de estas medidas ya han sido incumplidas (por la empresa). Por eso hemos iniciado acciones legales: la empresa ha sido notificada con tres multas coercitivas (MC), cada una por 100 UIT (S/ 460,000) -multas que se van a seguir replicando conforme la empresa no nos acredite el cumplimiento dichas medidas-; y en paralelo, hemos iniciado los procedimientos administrativos sancionadores (PAS) correspondientes en cada caso. Cuando se determine la responsabilidad en el marco de estos PAS, se puede aplicar una multa de hasta 4,000 UIT (S/18.4 millones) en cada caso.

¿Hay otros plazos vencidos?

Hay otros plazos que se han vencido de otras cinco medidas (las medidas 4, 7, 10, 11 y 12 de la tabla adjunta), y en este momento el OEFA está verificando en campo el cumplimiento. Si verificamos que la empresa no ha cumplido con lo establecido, vamos a iniciar las mismas acciones legales que se han dado para las tres primeras medidas.

Hay muchos temas que aún están en proceso de verificación. No podemos decir que en algunos de estos casos haya habido un cumplimiento de la empresa de algunas de estas medidas.

La paralización

Entre las medidas, se optó por suspender las actividades en los terminales de La Pampilla…

La empresa tiene cuatro terminales y el derrame del 15 de enero fue en el N° 2. Pero en los otros terminales dictamos una medida de paralización temporal hasta que la empresa no acredite que tiene capacidad operativa para afrontar un nuevo derrame.

Las condiciones que se les ha dado para que podamos levantar esa medida son dos: que nos presente un plan de gestión de riesgos, y que adjunte un informe técnico avalado por una empresa especializada que nos pueda acreditar la idoneidad de las instalaciones donde se realizan esas actividades riesgosas.

¿Se han presentado ambos?

En este momento la empresa ha cumplido solamente con presentar el plan de la gestión de riesgo, aún está pendiente que nos adjunte de manera integral el informe técnico. Esperemos se dé en estos días para levantar la medida.

Si bien a esos tres terminales (el 1, 3 y 4 ) se les aplicó esa medida, esta se levantó temporalmente por 10 días. ¿Cuándo vence ese plazo? En caso Repsol no logre presentar el informe técnico, ¿retomarían la paralización o se extendería la suspensión otros 10 días?

Para tener el contexto, luego de haber impuesto la medida (de paralización), recibimos información del Minem sobre las reservas que se tienen. Con ello, tuvimos conocimiento que había riesgo de desabastecimiento del combustible TurboA1 y diésel marino. Por esa razón, OEFA realizó una autorización de carga y descarga controlada (supervisada por OEFA), por 10 días calendario.

Ayer venció ese plazo. Sin embargo, debo precisar que sobre la base de la información que se le ha requerido al Minem, me refiero a una información actualizada de las reservas, vamos a evaluar si corresponde realizar alguna otra autorización controlada temporal. Esperemos que no.

Remediación

Las medidas hasta ahora establecidas abordan la limpieza superficial (que se habla de un avance de 70%). Pero ¿qué pasa con la contaminación de las aguas del fondo marino?

El tema de la limpieza para las zonas afectadas como en la zona donde se produjo el segundo derrame y en las áreas protegidas, son acciones de primera respuesta. Sin perjuicio de ello, hay un proceso posterior de restauración, rehabilitación y remediación.

¿Qué trabajos se están haciendo en ese aspecto?

Desde OEFA, venimos trabajando en dos líneas. En primer lugar, estamos verificando el avance de la limpieza superficial. Esperamos que en dos a tres semanas tengamos un porcentaje desde OEFA para poder informarlo a la ciudadanía.

En paralelo estamos haciendo un muestreo del sedimento marino, así como playas para ver cuánto ha afectado la concentración de hidrocarburo. De acuerdo con eso vamos a hacer un dimensionamiento por cada playa para ver el proceso de rehabilitación o remediación posterior al que se debe hacer. Esto va a tener que estar contenido en un “plan de rehabilitación” que debe ser aprobado por el Minem y posteriormente fiscalizado por OEFA. Es un trabajo de largo plazo que viene en una segunda fase.

¿Cuáles son los plazos?

Estamos en la primera etapa de la aplicación de las actividades de primera respuesta (la limpieza, la contención, la extracción de hidrocarburo). Después que se aplica toda esta limpieza, hay que hacer monitoreos de agua, de sedimento, de flora, de fauna.

Si como fiscalizadores vemos que todavía hay afectación, es decir, no se alcanzan los Estándares de Calidad Ambiental, le ordenamos a la empresa que presente su plan de rehabilitación. Y tiene un plazo para ser presentado de hasta 18 meses (puede ser menos). Este plan lo presenta la empresa al Minem, y este tiene 30 días hábiles para aprobarlo.

¿OEFA se ha puesto un cronograma de plazos para el monitoreo que dará luz verde a fase 2?

Primero, lo que tenemos que evidenciar es que culminen con las acciones de primera respuesta, que ya no haya hidrocarburo en el agua, arena, piedras. Luego que vemos eso, ahí empieza la segunda fase referida a este monitoreo. Lo que no quiere decir que ahorita no estemos monitoreando. Ahora estamos tomando muestras para poder analizar y ver cómo estaba el antes y cómo está el después. En dos o tres semanas vamos a poder dar una respuesta de cómo se inició y ahora estamos en este escenario.

¿Luego de esas dos a tres semanas se podrá hablar de una posible segunda fase?

Claro, dependiendo de lo que obtengamos con la información, podríamos estar hablando de que ya se limpió, se cumplió las acciones de primera respuesta, pero como OEFA hemos visto que hay impactos, entonces tendría que presentar un plan de remediación.