16 de abril del 2021. Hace 5 años

INMOBILIARIAS IRÁN POR PROMOCIONES Y OFERTAS PARA VENTA DE VIVIENDAS

Planean la reducción de precios entre S/ 10,000 y S/ 50,000. También darán facilidades para separar los departamentos y empezar a pagarlos en seis meses. Algunas compañías ofrecerán espacios amoblados. Por tercer mes consecutivo, se incrementa el precio de los alquileres.

16 de abril del 2021. Hace 5 años. Falabella tendrá participación minoritaria en peruana Chazki.

16 de abril del 2021. Hace 5 años

SE PARALIZAN INVERSIONES POR MÁS DE US$ 4,870 MILLONES EN GAS NATURAL

En los 11 lotes en operación en el país, las inversiones cayeron en 52.1% en el 2020 y hoy no se desarrolla ninguna nueva actividad exploratoria o de aumento de producción en el subsector. Las perspectivas de crecimiento de la demanda de gas natural promovieron en el último quinquenio el desarrollo de proyectos de inversión para explorar y explotar nuevos yacimientos en el Perú por más de US$ 4,870 millones, pero hoy han quedado truncos por la caída de la demanda y por la pandemia.

16 de abril del 2021. Hace 5 años

OSITRAN: PROYECTO DEL PUERTO DE SALAVERRY TIENE AVANCE DEL 16%

El proyecto para la construcción de un terminal portuario multipropósito en el puerto de Salaverry, adjudicado en el 2018, alcanzó hasta febrero último un avance de 16% en la ejecución de sus inversionessegún el último reporte del Ositran, a cargo de supervisar el avance de las obras. Precisó que, de los US$ 270 millones en total previstos como inversión referencial en ese proyecto autosostenible, el concesionario acumula hasta el referido periodo US$ 43.2 millones.