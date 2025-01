La revisión histórica del Investin (el portal de ProInversión) entre 2009-2025 revela que hay 332 proyectos en realización mediante OxI actualmente. Esto quiere decir que se mantienen en estado de adjudicación, con convenio suscrito o en ejecución.

De ese total, 103 están en esos estadios desde antes de la pandemia (2020). Algunos incluso se mantienen así desde el año 2010, el primer año corrido de existencia de OxI en el Perú. Especialistas explican a Gestión cuáles son los retos que persiguen los proyectos promovidos bajo esta modalidad.

Factores diversos

Según los datos que Gestión revisó, existen dos proyectos OxI adjudicados en 2010 que aún aparecen en el sistema de ProInversión como obras en ejecución.

Estos son la construcción de un puente carrozable en Huachón, Pasco (S/ 0.6 millones de inversión a cargo de Engie) y la construcción de complejos deportivos en Puno (S/ 5.6 millones de inversión a cargo de Telefónica).

Una revisión más detallada de los 103 proyectos indica que la gran mayoría de ellos corresponden a los sectores de educación, salud y transportes. Entre los que mayores inversiones demandan figuran proyectos diversos, entre mejoramientos de establecimos de salud, como de carreteras y servicios educativos.

Estos proyectos pueden haberse quedado estáticos por varios motivos. Denisse Miralles, Directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, señaló a Gestión que, en el caso de los dos proyectos que datan del 2010, estos en realidad fueron descartados.

“No son proyectos pendientes. Hay dos que no se concluyeron porque, en algún momento, las partes decidieron resolver el contrato. Los casos del 2011 y 2012 deben ser historias similares”, precisó.

Dejando fuera esos casos, Miralles reconoció que existe un espacio importante de mejora entre la ejecución de las OxI adjudicadas antes de la pandemia. “Es verdad que existen algunos proyectos antiguos que ya deberían haber concluido y que, por alguna razón, se trabaron”, reconoció.

La funcionaria de ProInversión resaltó como una razón, al igual que suele pasar en la obra pública tradicional, la alta rotación de funcionarios en las entidades que promueven las OxI, pero también entre las mismas empresas privadas.

Sobre este último punto, vale decir, Karen Ángeles, Counsel Especialista en OxI de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, agregó que ante la renovación de cuadros, los diversos documentos que deben validarse para que una OxI arranque construcción pueden complicar su realización.

“Ejecutar una OxI significa que inician las prestaciones que el convenio firmado señala que hará el privado. Eso implica autorizaciones previas. Si estas se entrampan, no se puede empezar. Pueden haber trabas burocráticas o algo mayor como una falta de licencia social”, precisó.

Ángeles comentó también que, si bien como destaca ProInversión el 74% de las OxI se ejecutan dentro de los plazos previstos, ello no impide que algunas se atrasen por los típicos problemas de la inversión pública.

“Hay proyectos más difíciles que otros o que requieren menos autorizaciones. Un hospital o una intervención de saneamiento son complejos. El inversionista debe clasificar los proyectos y conocer sus riesgos, cuál sería el impacto. En base a eso tomar la decisión de qué proyecto tomar, pero conociendo las características de la actividad pública”, recomendó.

Miralles agregó que, para revertir esta situación, ProInversión creo un equipo de seguimiento a las inversiones en 2023. Su misión es conseguir, con asistencias técnicas, que alrededor de 273 proyectos OxI, algunos ya demorados y otros aún en plazo, se terminarán en el mayor tiempo posible.

“Entre 2023 y 2024 han logrado destrabar el 70% de esos proyectos. Del 30% restante podría considerarse que, a la fecha, algún aspecto hace que estén fuera del plazo convenido inicialmente. Atenderlos en 2025 es nuestra tarea”, aseguró.

Ejecutivo observa norma

En octubre, Gestión informó que una serie de proyectos de ley habían ingresado al Congreso con la intención de modificar la Ley 29230, la norma que regula OxI, para extender los tipos de impuestos que pueden deducir las empresas interesadas en financiar esta modalidad de inversión.

Resulta que, a finales de noviembre, el pleno del Legislativo aprobó un dictamen para modificar la norma matriz de OxI que incluía esta posibilidad: impuestos como el IGV y el ISC quedarían habilitados para ser “descontados” bajo este mecanismo.

Sin embargo, el último 2 de enero el Poder Ejecutivo observó esta propuesta. “Dicha propuesta resulta técnicamente inviable dado que no todos los recursos que recauda la Sunat se transfieren al Gobierno Central para el financiamiento del gasto público; tal es el caso, por ejemplo, de los recursos del IGV de los cuales una parte corresponde al Tesoro Público y otra se destina a financiar el Foncomun, el cual pertenece a las distintas municipalidades”, se lee en la autógrafa observada.

Al respecto, Ángeles consideró que el Ejecutivo pudo haber precisado también si existe una demanda potencial de empresas que podrían sumarse al mecanismo de OxI en caso impuestos como el IGV y el ISC estuviesen habilitados.

“Es una reflexión más analítica. La pregunta es si poner el IGV en la bolsa de tributos serviría de algo. ¿Cuántas empresas se sumarían? Si no tiene relevancia, no solo no sería inviable técnicamente, sino irrelevante funcionalmente”, planteó.

Miralles, por su lado, afirmó que el interés empresarial por sumarse a OxI si el IGV y el ISC estuviesen habilitados existe. “Hay pedidos formales y puntuales respecto a ello. En los eventos de promoción que hacemos empresas nos dicen que les avisemos del día que se sumen esos impuestos porque que no pagan Impuesto a la Renta (IR)”, resaltó.

La funcionaria de ProInversión recordó también que solo poco más de 200 empresas peruanas han financiado los S/ 11 mil millones ejecutados bajo OxI en sus 16 años de historia.

“Imaginemos si permitimos que participen más. Se aceleraría la reducción de brechas. Si el impedimento es legal, entiendo que no se pueda, pero si es una traba operativa, debería realizarse”, consideró.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.