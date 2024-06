“Es la primera vez en la historia del Perú que un distrito es declarado en insolvencia financiera, en quiebra. Rímac ha sido piloto, gracias a un trabajo que ha hecho el Rímac. Yo he sido el líder de ese salvavidas por el quiebre financiero. A raíz de las marchas técnicas que hemos hecho en diferentes foros, se ha logrado que se ponga en agenda al distrito”, comentó.

Según dijo, hay un tema de discriminación presupuestaria; ya que mientras el distrito de Lima Metropolitana recibe S/ 200 millones de Foncomun (Fondo de Compensación Municipal), Rímac solo percibe S/ 10 millones.

“Tenemos la peor asignación presupuestaria del gobierno. Para el Rímac nos dan S/ 10 millones para el Foncomun al año, pero cruzando el Puente Trujillo, Puente Abancay, con una población similar le dan S/ 200 millones”, cuestionó.

Tras el anuncio del MEF, el alcalde dijo que para que el distrito se pueda sostener el 2025 - y pagar todos los pasivos- están apuntando a un salvavidas de entre S/ 70 y S/ 100 millones. “El monto sería destinado para el pago de deudas y proyectos de infraestructura”.

Recaudación

De la Rosa detalló que Rímac tiene dos limitaciones: primero, el nivel de recaudación; de 10 vecinos tributan dos; segundo, el nivel de salvataje que tiene que hacer el Foncomun.

“El gasto es mayor que el ingreso y lógicamente es una insolvencia total financiera, económica y general. En 2024, por ejemplo, el gobierno asignó presupuesto para seguridad ciudadana. Al Rímac le han dado S/ 174,000, mientras que a Comas le han dado S/ 20 millones”, indicó.

El distrito recauda en promedio S/ 30 millones y sus egresos ascienden a S/ 36 millones.

“De los 10 millones del Foncomun, hay una retención del 10%, porque tenemos que pagar al Estado de deudas históricas, de la diferencia (alrededor de S/ 7 millones) tengo que distribuir para gastos corrientes y gastos de inversión”, dijo.

Cabe precisar que el 70% de los 7 millones se destina a gastos corrientes [pago de servicios básicos, como limpieza pública y serenazgo]; mientras que el 30% para gastos de inversión: obras.

Al ser consultado sobre cuánta es la deuda con la que cerraron el 2023, De la Rosa mencionó que se ubica entre 8 y 10 millones de soles.

“No hay cómo pagar, no hay cómo poder cubrir. Tengo actualmente una deuda de 6 a 7 millones solamente en limpieza pública, y todo el día tengo que rogarles que por favor sigan atendiendo”, lamentó.

A modo de ejemplo, dijo que el distrito de Independencia recibe S/ 16 millones de Foncomun, además, tiene centros comerciales, ¿”qué tiene el Rímac en su zona urbana? Un centro histórico que genera pérdida. No tengo dónde agarrarme, no tengo ingresos de parte de los vecinos porque no tributan y no tengo centros comerciales de dónde hacer caja”.

En esa línea, dijo que los proveedores no quieren prestar servicios al distrito. “Cuando sumí la gestión municipal había 4 millones para pagar a proveedores. Y así, teóricamente, viene a cobrar una persona, una pensión que no se le puede pagar”.

“Eso es lo que ha visto el ministro de Economía, y a través del trabajo sistemático que hace más de un año que venimos realizando. Es un salvataje temporal, por eso pido que sea una aplicación constante. Nosotros necesitamos en el Foncomun más recursos para poder salir adelante”, insistió.

Foncomun para los distritos con menos recursos

El alcalde del Rímac señaló que hay distritos como San Marcos (Áncash) -el más rico del país- que reciben recursos del canon y del Foncomun. “Creo que el Estado debe una redistribución justa y no dar Foncomun a quienes no lo necesitan”.

Según el municipio, el distrito tiene 4,730 viviendas en condiciones inhabitables. “Un movimiento sísmico de 7 o más grados y lo vamos a lamentar. Estamos más preocupados si el río Rímac sale o no. Hay 25,000 vecinos rimeses que están asustados por cualquier contingencia”.

