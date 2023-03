En el último año se registró un crecimiento de pequeñas empresas sin RUC que accedieron a un crédito en el sistema financiero, según el estudio “Evolución del perfil del sector microfinanciero”, realizado por Experian Perú.

El economista Luis Baba, a cargo de la presentación del estudio, detalló que en el último año el segmento pequeña empresa al solicitar un crédito en el sistema financiero sin RUC presentó un crecimiento sostenido de la deuda crediticia del 19% , pasando de S/ 5 millones a S/ 7 millones entre diciembre del 2021 y diciembre de 2022; y en cantidad de clientes se registró un crecimiento de 16%, pasando de 150,499 clientes a 174,597 en el periodo mencionado.

“Aquí vemos un crecimiento importantísimo de las pequeñas empresas que no cuentan con RUC. Aquí hay un trabajo que está pendiente de realizar de la Sunat por formalizar a los empresarios en el Perú”, apuntó.

Similar situación ocurre en las microempresas sin RUC, aunque a un menor crecimiento.

Así, el reporte indica que en el último año el segmento pequeña empresa al solicitar un crédito en el sistema financiero sin RUC registró un crecimiento de la deuda crediticia del 1% (al pasar del S/ 5.3 millones a S/ 5.8 millones) y la cantidad de clientes creció en 5% (pasando de 1′065,994 a 1′205,747 clientes).

Respecto a las microempresas con RUC con productos crediticio en el sistema financiero, se registró un crecimiento de deuda crediticia de 9% y de 13% en cantidad de clientes.

En el caso de las pequeñas empresas con RUC se reportó un crecimiento sostenido de la deuda crediticia del 10%, y en cantidad de clientes, 12%

¿Cómo son evaluadas las pequeñas empresas si no tienen RUC?

El economista indicó que para evaluar a las microempresas al momento de otorgar un crédito hay un sistema de evaluación que empieza analizando data de los negocios a través de las centrales de riesgo, que se especializan en manejar data para tomar mejores decisiones.

En tanto, dijo que han aparecido evaluaciones paralelamente a las tradicionales que se aplica a las microempresas que no tienen RUC.

Explicó que cada entidad financiera tiene un apetito de riesgo, por lo que la data de las centrales de riesgo ayudan también a tomar decisiones.

De igual manera, han aparecido evaluaciones no convencionales que consiste en analizar otra fuente de datos que no son los convencionales, pero usando data de los canales tradicionales.

“Un socio mío tenía un emprendimiento, una startup, y me comentaba que fue a un banco en Perú a pedir un crédito y no se lo otorgaron porque era nueva ”y según la data tradicional no tenía el tiempo adecuado y a la semana lo llamó un área nueva del mismo banco, un área que evalúa de manera no tradicional, que son básicamente de big data y data de medios sociales. Le dieron US$ 40,000 de crédito”, apuntó.

“Hoy en día la evaluación de crédito está evolucionando de una manera importante y hay que tener en cuenta que hay mucha información que se está procesando en el mercado y que ayuda a tomar mejores decisiones”, añadió.

Datos

A nivel nacional, el 76% de los clientes mypes son microempresas y el 24% son pequeñas empresas.

El crédito promedio de una microempresa en el sistema financiero se ubica en S/ 6,000, mientras que el de una pequeña empresa se eleva a S/ 59,0000.

El saldo deudor crediticio de las mypes en el sistema financiero creció en 9.5% en el último año.

