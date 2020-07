El Gobierno destinará un subsidio de S/116 millones 654 mil al transporte público para garantizar la reducción de los aforos durante el estado de emergencia, lo que beneficiará a 50,000 unidades, indicó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada. En el decreto de urgencia emitido el último jueves se detallan los requisitos que deben cumplir las unidades de transporte público para acceder al subsidio.

Se detalla también que, del monto total, S/78 millones 318 mil serán destinados al servicio de transporte en Lima y Callao, a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); y S/38 millones 336 mil a las principales 26 ciudades capitales del país, mediante las municipalidades provinciales.

Por su parte, Lozada sostuvo que para los trabajos de fiscalización se otorgará S/3 millones 250 mil a favor de la ATU y S/3 millones 307 mil a favor de las municipalidades provinciales beneficiadas para financiar los gastos de supervisión y fiscalización del subsidio.

Además, explicó que el subsidio se entregará en función a los costos operativos, que se determinan “a través de los kilómetros recorridos por las unidades de transporte público. Para ello, se contará con un servicio de monitoreo georreferenciado para la supervisión”.

Añadió que en coordinación con la ATU y la Municipalidad de Lima se busca fomentar el uso de transportes no motorizados, además manifestó que el Ministerio de Trabajo emitió normativas que permiten el trabajo remoto.

En ese escenario, el ministro recordó que los pasajeros no podrán viajar parados en los vehículos de transporte urbano y recomendó no utilizar el transporte público en las horas punta. Los trabajadores del sector público tienen horas de ingreso diferenciado a sus centros de labores para evitar aglomeraciones en los paraderos y buses.

Los requisitos para el subsidio

-Contar con títulos habilitantes vigentes.

-Brindar el servicio de transporte, a través de vehículos habilitados, cumpliendo las rutas, frecuencias, itinerario y horarios autorizados.

-No contar con sanciones por incumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Salud y el MTC para la prevención del COVID-19.

-Estar inscritos en el RUC y no encontrarse en estado de baja o suspensión temporal de actividades.

-No tener la condición de no habido o de no hallado en el RUC.

-Los operadores del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial de la provincia de Lima y Callao deben contar con un sistema de control y monitoreo inalámbrico mediante GPS, que transmita directamente a la autoridad, según corresponda, en forma permanente la información del vehículo en ruta.